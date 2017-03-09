《香港报摘》--其他报纸重要消息3月9日

**明报**

--据联交所上载的最新股权申报，华人置业前主席刘銮雄于3月1日突然以健康不稳为由分身家，同日其与前女友吕丽君所生的两名子女刘秀盈及刘子锋从家族信托中除名。

--停牌逾半年的中国节能海东青发公告称，证监会已执行获香港裁判法院根据证券及期货条例第191条发出的两项搜查令，搜查公司在港主要营业地点，且已扣押若干文件。

**星岛日报**

--民生教育明天开始招股，集资最多15.2亿港元，是三个月内第三只教育股在主板上市。

--中国重汽预料截至去年底止年度股东净利润将录得超过100%的大幅增长，因整车销量增长带动销售收入和毛利增长，以及借款规模下降令利息支出减少。

**苹果日报**

--中国交通建设日前刊发公告指本月2日有廉政公署人员进入公司位于香港湾仔办事处，带同执行搜查令要求公司出示关于包括执行董事傅俊元、及2008年建议配售新股的若干文件，但没有于该搜查中拘捕或带走中交建任何人员，惟公告无解释为何事隔五天才公布遭廉署搜查。

--协合新能源称，预期短期内仍需面临可再生能源补贴滞后、能源送出条件受限等不利因素的影响，但认为情况正不断改善。

**东方日报**

--新加坡证券交易所正式谘询市场重新恢复午休时间，由中午十二时至下午一时，与香港市场午休时间“看齐”。

--万达酒店发展公布截至去年12月底止全年业绩，在物业重估收益大增下，整体录得亏损收窄至6,066万港元，不派息。（完）

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