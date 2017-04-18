《香港报摘》--其他报纸重要消息4月18日

**明报**
--微型声学产品生产商--瑞声科技董事总经理莫祖权表示，虽然全球手机出货量增长放缓，但至少五年内没有见到下降的可能，即使出货量减少，也不会影响每个客户对瑞声产品的需求，因为公司是全球唯一一个具备四五个产品平台并能完成系统整合的公司。
--尚乘集团（AMTD）前年引入中国民生投资及瓴睿资本作大股东后积极发展投行业务。总裁蔡志坚透露，计划短期内将保险经纪、投资及家族理财生意分拆上市，并已引入美图创办人蔡文胜、梁伯韬、电盈前董事总经理陈祯祥及越南富商朱立基等作上市前投资者，初步预期集资额约2至2.5亿美元。
**苹果日报**
--上市公司商会昨发声明，重申上市架构改革建议破坏行之有效的现行监管架构，窒碍市场发展，其法律理据亦存疑，改善现时的监管执行方法（例如加强联交所、证监会沟通）即可达到改革目的，故建议搁置建议。
**东方日报**
--渣打香港最近通知客户修订服务收费，修订今年6月19日起生效。在多项修订中，以报失存摺的收费增幅最多，由每户的50港元增一倍至100港元。另外，若客户开户后三个月内取消户口，每户原收费100港元，在修订下，综合存款户口或支票户口的收费为每户200港元，增幅同样达一倍。
**星岛日报**
--东亚银行副行政总裁李民桥表示，数码转型带来明显的成本效益，经手机或网上进行金融交易的成本较分行大减约97%，未来将进一步提升数码渠道进行金融交易的比重。（完）
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(整理 梁慧仪; 审校 林高丽)