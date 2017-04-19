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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 08:44 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月19日

**明报**

--港铁就西铁锦上路站m 期物业发展项目，于今天起邀请发展商递交发展意向书，项目提供不少于1,652个住宅单位。业界称，受惠于元朗新盘热卖，发展商增加对区内信心，料出价或较进取，市场估值约55亿至80亿港元，每尺楼面地价约4,500至6,500港元，投资额将逾百亿港元。

--因被核数师质疑，未能按期公布去年业绩而停牌的魏桥纺织公告称，与核数师安永就聘请独立第三方调查审计情况未能达成一致共识，安永已经分别辞任公司境内及境外核数师职责，上周五起（14日）生效。

**苹果日报**

--由南丰集团及顶新国际等投资的创投公司新风天域，宣布入股深圳博德嘉联医生集团，并成为大股东。新风天域首席执行官吴启楠指，今次是新风天域第六个投资项目，首先将会投资10亿港元于深圳市中心开设综合性医院，料二至三年落成。

**星岛日报**

--中国恒大斥资约8.16亿港元，回购约9,536.4万股，是公司一周内第二次回购。

**东方日报**

--中银香港再次削减人民币定存年息，是次减息幅度与上次相若，介乎10至30点子。另一大行渣打银行（香港）长息则逆市上升，惟加息后，仅拉近与同业距离。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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