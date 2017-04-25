《香港报摘》--其他报纸重要消息4月25日

**明报**

--刚复牌逾1个月的佳兆业表示，计划发行本金额为2.59亿美元可换股债券，以筹集资金偿还因触发强制赎回的债券。

--上周被国际刑警通缉的中国富豪郭文贵，指中央拟查中纪委书记王岐山家族在海航集团的利益及海航疯狂海外收购或涉走资，消息发酵数日后，海航系于中港多只股票昨日出现沽压，其中海航实业插水15%至两年低位。

**星岛日报**

--外电报道指，光大控股为股东之一的四川希望教育集团计划在港公开招股上市，集资4亿美元，并已委任招商证券、花旗安排上市。

**苹果日报**

--中国船舶重工集团斥资约2.58亿港元购入长沙湾道650号商厦楼花顶层复式户，作为集团海外营运总部；中国船舶资本执行董事孟祥凯表示，集团于去年1月在港成立分公司，惟在中上环及金钟一带未有合适写字楼供购买。

--西铁元朗锦上路站第一期昨日截收发展意向书，共收到35份意向书，财团除本港大型发展商如长实、新地外，中小型发展商南丰、英皇以及中资发展商越秀地产、万科置业（海外）、中国海外发展亦积极参与。

**东方日报**

--澳门博彩控股宣布拟委任主席何鸿燊女儿何超凤为执行董事，原执行董事官乐怡则放弃寻求连任，澳博指，自2001年起担任澳博董事的官乐怡，是因应澳博业务发展及多样化，使其责任重点转变而作出退任决定。

--周大福公布，与奢侈品旅游零售商DFS集团签订合作协议，落实于今年五月在DFS旗下夏威夷T广场开设当地的首家周大福珠宝分店。

**文汇报**

--市场消息指，交通银行分拆在港上市的交银国际，将于5月4日开始路演，其集资可能接近3亿美元。

--罗兵咸永道中国金融服务部主管合伙人梁国威表示，2017年内地银行料会加大处理不良贷款的力度，但预期资产质量会有轻微恶化的趋势，估计不良贷款率会上升约5个到10个基点。（完）

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