《香港报摘》--其他报纸重要消息4月26日

**明报**
--本报获悉，香港迪士尼伙永安旅行社拟本周五推出“港人半价优惠套票”，涵盖乐园门票及将于周日开幕的新酒店一晚住宿，人均费用“1,000港元有找”，意在吸引本地客。
--莎莎国际发出盈利警告，预期截至今年3月底止全年溢利将较去年同期下跌10%至20%，将是连续3年录得倒退。
**星岛日报**
--中国恒大昨天再斥19.66亿港元回购逾2.15亿股股份，由上月底至今已先后8次回购合共6.75亿股股份，相当于4.9%股权，金额约59亿港元。
--欧舒丹公布截至今年3月底止财年销售净额约13.23亿欧元，增长3.2%；巴西、中国及日本为销售增长最高的国家。
**苹果日报**
--因应政府逐步落实《金融机构（处置机制）条例》（FIRO），一旦有银行陷入危机，当局利用纳税人资金拯救倒闭银行的机会大减，故信贷评级机构标普公布，将东亚银行及其附属公司东亚（中国）的债务评级列于负面观察名单内。
--早前收到28份意向书的九龙大角嘴福泽街/利得街“需求主导”重建项目，市区重建局决定邀请全数发展商入标，下月25日截止。
**东方日报**
--《华尔街日报》引述沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美的内部文件显示，该公司最近的估值仅1.5万亿美元，较沙特副王储萨勒曼早前宣称的2万亿美元少约5,000亿美元，相当于亚马逊及Netflix的市值总和。
--继山东墨龙盈喜变盈警后，昆明机床公布因应以往年度可能涉嫌财务违规而进行的自查结果，显示调整后的2013-15年度主营业务收入较原先公布的减少逾10%，2013年度更由赚变蚀，之后两年度的亏损更扩大。
**文汇报**
--数码港公布总额达2亿港元的“数码港投资创业基金”已向首家初创企业Lynk（链知）注资；该基金以共同投资形式运作，投资金额介乎100万港元至2,000万港元，目前已接获100间科企申请。
--本报统计今年来售出的三幅官地均落入中资企业手里，港资出现“零买地”情况，相信随着中资来港购买物业，本港地产商的市占率将急剧下降。高力的报告认为，香港地产商须作出新的应变策略，才能确保企业的长远发展。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
(整理 雷美珍；审校 乔艳红)