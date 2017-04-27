《香港报摘》--其他报纸重要消息4月27日

**明报**

--市场消息指，腾讯旗下音乐业务启动上市计划，已开始觅选投行，估值达100亿美元，分析认为腾讯音乐垄断在线音乐市场，惟目前估值水平仍不吸引，或会等待至年底以充分释放腾讯音乐的估值。

--据彭博引述消息人士报道，东方航空母公司正筹备旗下物流业务进行混合所有制改革，考虑引入四家投资者，其中包括联想集团和绿地，估值约40亿元人民币。

**星岛日报**

--中国移动宣布将于今年5月份减低多项收费，当中涉及国际长途直拨资费、“一带一路”沿线国家和地区漫游资费、数据流量套餐等，其中IDD费用降幅达93%。

--永利澳门首季纯利1.04亿美元，按年升26.5%，优于市场预期；首季经营收益总额10.62亿美元，按年增加74.8%。

**苹果日报**

--信贷评级机构标普发表报告指，尽管香港的银行不良贷款率有所改善，但预期今年度贷款质素会略为转差，主要因内地经济放缓、企业高杠杆水平，以至借贷占本地生产总值（GDP）比率较高等因素，都导致信贷质素风险增加。

--恒大一个月内斥62.9亿港元回购股份支持股价，但据摩通报告指，按其需要维持至少22.04%公众流通量，故恒大只能再买入约4,200万股或0.3%权益；恒大于收市后披露，已再回购4,620.6万股，涉资4.1亿港元，意味着恒大回购可能已达上限。

**东方日报**

--麦格理中国及香港房地产研究部主管吴嘉俊表示，尽管中港两地住宅楼价持续上扬，但不认为存在泡沫，原因是有钱人依然多。

--停牌已过一个月的辉山乳业再有管理层变动，原公司秘书周晓思已于4月23日辞任，以专注在公司内的其他职务。

**文汇报**

--三星旗下Samsung Pay将于本季度正式在香港推出，将可覆盖全港逾九成终端机；并于即日起至5月24日推出优先计划，持有美国运通、花旗、大新、渣打银行信用卡的用户可率先在网站登记使用，中银香港和星展银行将在正式推出后加入其中。

--香港航空全资附属公司香港货运航空宣布正式取得空运牌照，该公司首席执行官锺国颂指出，目前共有5架全货机，未来10年内会开始买入10-15架波音B747或B777远程货机，预计届时总货运量会达到100万公吨，占整个机场货运量的比例会由现时的7%提升至21%。（完）

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