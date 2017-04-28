《香港报摘》--其他报纸重要消息4月28日

**明报**
--证监会行政总裁欧达礼表示，随着中港两地资本市场互动性增强，跨境资金流动增加，香港资本市场变得愈来愈复杂，因此证监会采取新的跨部门团队协作方式，近日亦有效减少创业板新股上市“围飞”（由相熟投资者认购）的问题。
--大和股票研究部首席经济师赖志文发表报告指，港元近期转弱，主要元凶是港美息差扩大，虽然香港走资情况未算严重，但若美国联储局进一步加息或缩减持产负债表，而港息未能追上，走资局面恐会恶化。
**星岛日报**
--友邦保险首席执行官兼总裁杜嘉祺的继任人黄经辉将会提早三个月上场，并在6月1日正式履新。将过档汇丰控股担任主席的杜嘉祺于8月31日前仍会出任友邦董事，并担任非执行职能。
--中国电信紧接中国移动减费步伐，宣布自今年5月1日起大幅降低国际和港澳台地区IDD费，覆盖北美、欧洲、东南亚，港澳台以及“一带一路”沿线共计73个国家和地区，平均降幅达到90%。
**苹果日报**
--消息指，中远大厦34楼全层面积20,506方尺刚以6.38亿港元易手，尺价31,113港元，超越信德中心成为上环区内最贵商厦。
--中信股份（时称中信泰富）九年前炒燶外汇杠杆式合约账面亏损达155亿港元，但五星期后才发盈警，并曾表示公司财务无重大不利变动，期间小股东成交涉资19亿港元。前高层荣智健、范鸿龄等人被控涉嫌虚假陈述及误导，4月初获判无罪，决定上诉期限即将届满，立法会议员涂谨申及小股东代表，促请证监会上诉。
**东方日报**
--海航集团过去半年合共斥资逾272亿港元连夺启德发展区四幅住宅用地，触发新一轮楼盘加价潮。海航集团董事局董事辛笛接受本报独家访问时透露，会保留相当一部分住宅单位予员工居住，不会在市场出售，消息令到市场哗然。
--卓尔集团宣布，延长非常重大收购事项及关连交易、涉及向关连人士发行股份之可能关连交易及根据特别授权发行股份之最后截止日期，至5月31日。
**文汇报**
--即将于香港发售首个住宅项目的中冶置业香港，其执行董事兼总经理张豫接受本报记者访问时表示，公司在香港投地都会采谨慎乐观态度，不会不计成本高价投地，宁愿将资金投放于提升物业用料，打造品牌。
--强积金预设投资策略（DIS）在本月1日推出，积金局机构事务总监及执行董事郑恩赐表示，现时有60万个强积金账户没有有效投资指示，涉资70亿港元。（完）
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(整理 雷美珍；审校 林高丽)