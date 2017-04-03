《香港报摘》--其他报纸重要消息4月3日

**明报**

--电视广播（TVB）据传因为发现回购引发外资股东表决权增加，连环触及《广播条例》对外资投票权扣减的规定，以致证监未有就回购授出全购豁免，转为寻求收购及合并委员会指示，最快将于周三（5日）聆讯。

--中国宏桥发出公告称，Emerson通过发表负面报告故意发布虚假信息导致公司股价波动，涉嫌违反《证券及期货条例》，公司决定针对诽谤寻求法律救济，并表示将全力调查Emerson幕后人士，并声称发现其在美公司注册代理可能是一名中国人。

**星岛日报**

--交银国际上月中因保荐新股疏忽而遭证监会处罚，消息指，时任投资银行部主管赖文伟已即日离职，并重新聘用该部门前高层岑伟基，扫除上市疑虑。

--为打击洗黑钱等金融罪案，滙丰银行今年推出新一轮措施，加强通知个人及工商金融客户，如客户在发信或电话通知后1至2个月仍未回覆，该行将冻结其户口，直至客户主动联络银行。

**苹果日报**

--市场消息指，内地严防资金外流，令近月买壳成交明显转淡，其中创板壳价亦由去年底的3.8亿港元，回落约8%至近日的3.5亿港元。

--据英国《每日电讯报》报道，现时至少有6位买家有意竞购英国通讯设备公司Arqiva，当中包括长和、新加坡政府投资公司、美国私募基金KKR等，Arqiva估值高达60亿英磅。

**东方日报**

--据悉，香港交易所建议若公开认购部分出现超额认购，但配售部分认购不足时，发行人从配售部分，分配股份至公开认购部分时的比例须加设上限，但仍要进一步谘询市场意见。

--恒鼎实业公布，独立核数师对该公司综合财务报表不发表意见，因为核数师无法确定8.86亿元人民币的物业、厂房及设备的减值亏损是否已于2015年度或之前年度列帐。

**文汇报**

--国银租赁副董事长兼总裁范珣早前于记者会上表示，年出售了两个不良资产，主要是其他租赁业务内的，套现约20多亿，今年没有计划再打包不良资产。

--渣打集团主席韦浩思联同10名独立非执行董事以及集团行政总裁温拓思(Bill Winters)和财务总监Andy Halford一连两日在港参与多场会议，商讨渣打集团的未来发展策略。（完）

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