《香港报摘》--其他报纸重要消息4月5日

**明报**
--配电系统方案商博耳电力执行董事兼首席营运官贾凌霞表示，预期今年海外销售占比会提高至两至三成比重。
--据彭博社报导，周大福珠宝以5.53亿港元从苏富比投得一颗59.6卡的粉红色巨钻“粉红之星”，打破全球所有单一宝石的竞投价格纪录。
**星岛日报**
--朗诗绿色地产旗下公司LS-NJ与PL North America达成协议成立合营企业开发美国纽泽西市地产项目，PL North America将向合营企业标的注资4,566万美元，拥有其49%股权，朗诗绿色间接持有合资公司权益则降至51%。
--渣打集团传计画将旗下环球私人银行的投资贵客门槛提高，由目前的200万美元上调至500万美元，估计后续会有一轮人事调整。
**苹果日报**
--中国恒大一周内连发3只总规模达25亿美元的美元债券以为旧债再融资，分析指，恒大此举属财务化妆，冀减少永续债分红，令盈利回升，达到其回A计划中提出的盈利保证目标。
--手游股IGG首席运营官许元接受本报专访时表示，公司正研究于王牌游戏《王国纪元》加入电子竞技元素，未来3至6个月内推出。
**东方日报**
--中国燃气公布，未来三年内集团将继续拓展京津冀地区（包括雄安新区）天然气相关的各项业务的投资建设，目前在京津冀地区已经与七个城市签署了清洁能源战略合作框架协议。
--中滔环保透过两间子公司，中标广州市净水有限公司脱水污泥处置项目，自4月1日起为期三年。
**文汇报**
--金隅股份旗下冀东水泥发布公告称，经核查，公司目前没有在河北雄县、容城、安新3县范围内设立子、分公司，上述区域的水泥熟料供应主要来自京津冀区域。
--彩生活首席执行官唐学斌表示，今年仍将重点发展彩生活社区服务平台、收购其他物业公司5%至10%的股权和拓展彩住宅销售等。（完）
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(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)