《香港报摘》--其他报纸重要消息4月6日

**明报**

--工程承包商中国中冶总裁张孟星于业绩会上表示，雄安新区的大规模兴建能带起对钢铁的需求，但鉴于中国本身已是最大出产国，“能拉得上多少暂时未知道“；他又称，雄安新区本身为较落后农村，所需投入较大，预测未来5至8年的投资会超过1.2万亿元人民币，而10年内更达3万亿元人民币。

--经常以乔布斯装束示人的小米董事长雷军在印度接受访问时表示，大家对小米都有所误解，与苹果相比，小米更希望像美国超市Costco，又扬言今年收入或有望达到150亿美元。

**星岛日报**

--运输及房屋局局长张炳良指，当局正关注有香港永久性居民以一份文书购买多个物业，以避过从价印花税，正了解情况属极端个案或已成新趋势，如果问题严重，相信六月底前要处理，并指如有动作将不经预告。

--南方航空上月获美国航空入股，南航董事长王昌顺表示，下半年将公布具体合作方案，研究未来与美航提供更多直达航线，预计联营航线约10条，对双方合作充满信心。

**苹果日报**

--持有按摩椅品牌OSIM、茶业品牌TWG Tea、健康保健品GNC品牌的V3 Group递交主板上市申请，由瑞信、中银国际、富瑞保荐。

--长实地产去年多赚13%，整个董事会的总酬金亦按年大升27.6%，其中联席董事总经理兼副主席的李泽钜去年总薪酬升至8,403万元，升幅达到10.6%。

**东方日报**

--辉山乳业公布，徐广义需要投入更多时间处理集团日常营运工作，故已请辞执行董事，自本月1日起生效，但徐氏仍将维持雇佣关系。

--电视广播公布，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯。公司已申请，将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日再延至不迟于5月20日。

**文汇报**

--瑞银证券中国首席策略分析师高挺的A股策略周报指出，京津冀协调升级发展是国家战略，其战略高度可比甚至超过上海自贸区，而雄安则是大战略的切入口，预计20年内雄安社会固定资产投资规模将达到4万亿元人民币，为水泥、钢铁、轨交等产业带来增量。

--珠江钢管执行董事陈兆年表示，今年集团在手订单已达到18万吨，较去年同期有所增加，海外订单占比约为67%。（完）

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