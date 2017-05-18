《香港报摘》--其他报纸重要消息5月18日

**明报**

--早前有市场消息指，腾讯拟分拆旗下腾讯音乐（TME）上市，并已开始替其觅选投行，料估值达100亿美元。昨日有股东于股东周年大会上问及腾讯音乐上市时间表，总裁刘炽平仅称＂有（上市）可能性＂，但就指暂无具体时间表。

--国泰航空主席史乐山承认，过去两年集团在燃油对冲的表现逊色，但认为最坏时间已经过去，集团未来两年未有积极做对冲，随着现时燃油对冲比例逐渐下降，亏损正逐渐减少，料18个月内燃油对冲影响或会消退。

**苹果日报**

--金沙中国总裁王英伟表示，随着新酒店陆续落成，路氹会成为澳门博彩中心，继续吸引内地游客。对比过往爆发性增长，他预期未来澳门赌业增幅会较平稳，中场和贵宾厅回升趋势亦会持续。

**星岛日报**

--德昌电机截至今年3月底全年纯利按年增加38%，至2.38亿美元，创上市新高，受惠过去两年收购两家公司带来的收入贡献及内地汽车销售去年大增。主席汪穗中预测，未来三至五年营业额将续有中单位数增长。

**文汇报**

--恒安国际行政总裁兼副主席许连捷表示，第一季木浆价格稳步上升。自3月以来，木浆价每月录得10美元至20美元升幅，持续到5月，估计6月价格持平，相信木浆价格于7月后会回落，回落幅度则要视乎市场需求。（完）

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