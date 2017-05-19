《香港报摘》--其他报纸重要消息5月19日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
**明报**
--路劲基建主席单伟豹表示，股东对公司分拆高速公路业务上市计划的反应良好，上月已递申请，正等待联交所回应，按照惯例短期内会有答覆。
**苹果日报**
--太古主席史乐山表示，酒店业务占集团比例较小，即将落成的新酒店令营运开支较大，料工程完成后，酒店业务表现会有改善。对于改变本港酒店为住宅，他表示过程十分复杂，集团倾向继续发展收租物业，但并不排除任何可能性，包括分拆酒店业务。
**星岛日报**
--摩根大通建议投资者，未来三至六个月避开瑞声科技，认为沽空机构或将进一步作出指控。
**东方日报**
--创兴银行执行董事兼副董事总经理刘惠民表示，银团团队正向辉山乳业进行追索，强调事件现正处于初步阶段，辉山的贷款目前仅脱期一期，认为对银行风险影响不大。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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