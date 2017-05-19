《香港报摘》--其他报纸重要消息5月19日

--路劲基建主席单伟豹表示，股东对公司分拆高速公路业务上市计划的反应良好，上月已递申请，正等待联交所回应，按照惯例短期内会有答覆。

--太古主席史乐山表示，酒店业务占集团比例较小，即将落成的新酒店令营运开支较大，料工程完成后，酒店业务表现会有改善。对于改变本港酒店为住宅，他表示过程十分复杂，集团倾向继续发展收租物业，但并不排除任何可能性，包括分拆酒店业务。