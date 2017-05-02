《香港报摘》--其他报纸重要消息5月2日

**明报**

--旗下基金不论今年及长期均表现突出的首域盈信亚洲的管理合伙人刘国杰接受访问时表示，目前对港股看法中性，惟相信随着内地经济向高增值产业发展，科技股会有较佳投资机会。

--有“厦门地主”之称的禹洲地产近年主攻长三角地区，其主席林龙安表示，接下来公开拿地速度会放缓，主要以收购小型开发商项目及引入策略投资者的方式扩充土地，目标在达到千亿规模时，合作并购项目的业绩占三分之一。

**星岛日报**

--华富国际早前遭泛海控股收购之后，昨天宣布进行供股，每1股供3股，集资51.3亿港元，供股价每股1.1港元，较最后收市价折让约7.56%。

--被视为是三星重振声威之作的Galaxy S8及S8 Plus将于本月10日在香港开始预售，各大电讯营运商早已摩拳擦掌，各推出零机价月费计画吸引客人转台。

**苹果日报**

--内地一连三日的“小黄金周”劳动节假期昨日结束，周生生营运总监刘克斌表示，集团各分店人流明显录得上升，但由于消费者购物习惯改变，预料生意额仍会按年录得10%跌幅。

--远东发展于近边境的沙头角新盘尚澄昨日加推53伙单位，前后共110伙全数定于周五（5日）早上开售，购入两个单位或以上的大手买家优先拣楼。以开卖数目计，消息指累积收票（指登记购买）暂不足额。

**东方日报**

--市场消息透露，香港交易所行政总裁李小加去年秋天曾远赴中东与沙特阿美主席会面，力陈来港上市好处，包括可望透过“新股通”吸纳大量内地投资者，沙特阿美对此很感兴趣，今年有关人士更先后两度访港与李小加等会面探讨上市事宜。

--据本报统计，上月新盘市场仅录50多宗“一约多伙”成交，按月大减逾七成，全数同类成交均来自政府出招打击前的四月上旬。

**文汇报**

--中国中铁受惠于内地基础设施建设市场投资加大和国家对外“一带一路”战略的推行，今年首季实现营业总收入1,347.95亿元人民币，同比增5.23%；归属于上市公司股东的净利润26.23亿元，同比增15.32%。（完）

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