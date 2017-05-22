《香港报摘》--其他报纸重要消息5月22日

**明报**

--招商局港口日前接受本报书面采访时表示，将会加快推进区域港口整合，以及将“前港、中区、后城”的综合发展模式从深圳蛇口为起点，推广到大湾区范围。

--思城控股联席主席刘桂生接受本报访问时表示，他们会于大股东北京市政总院在大湾区内承接项目的基础上，以及思城的经验，部署大湾区内发展。

**星岛日报**

--市区重建局终于接纳地区保育声音，将项目内逾八十年历史的中环威灵顿街“ 永和号”杂货店建筑整幢保留，再活化作地铺之用，为整个重建项目扫除最后障碍。

--本地传媒报导，恒生银行行政总裁接任决定可能到明年初才会明朗化，不排除大股东滙丰或再空降华人高层接掌。

**苹果日报**

--香港国际机场公布4月份客运量按年升6%至630万人次，主要受本港居民外游人数上升38%所带动，当中以来往日本的客运量增幅特别显着；今年首四个月的机场累计录得客运量2,390万人次，按年升1.4%。

--本周卖地市场热闹，由周三至周五每日有地皮截标，当中以周三（24日）截标的西铁锦上路站第一期成为市场焦点，估计同区一众地主如新地及恒地等都会“出手”，市场最高估值达84亿港元，每尺楼面地价达6,800港元。

**东方日报**

--中环美利道商业地成为天价地王，本周五截标的启德商业地顿成市场焦点，该地皮可提供逾191.2万方尺楼面，相信是历年卖地最大规模的商业用地，在地王效应带动下，测量师纷调高地皮估值，最高达229.5亿港元，有望成卖地史上地价第二高。

--网络安全解决方案商Akamai日本暨亚太安全技术总裁Michael Smith指出，香港券商在网络系统安全存在改善空间，若证券界采取姑息态度，势将削弱金融市场应对网络攻击的能力。

**文汇报**

--永隆银行私人银行及财富管理部主管田白莉表示，美国股市和债市去年上升急促，客户对美国投资的需求放慢，不过因为香港人民币投资渠道较窄，客户即使没有转换美元的冲动，客户持有人民币只会稳定但不会回升。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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