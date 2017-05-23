《香港报摘》--其他报纸重要消息5月23日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**明报**
--上周五盘中停牌的细价股亚洲能源物流公布，原定上周五举行股东特别大会为公司配股40亿股，集资4亿港元一事进行投票，但举行股东会前10分钟才收到证监会通知，并引用《证券及期货条例》第6.2条，反对配售股份上市。
--仍在停牌中的新昌集团今年3月下旬被贷款方要求还款7.96亿港元，最终清还而渡过一关，惟昨日披露未能够缴付5月18日到期而总值3亿美元的优先票据到期半年利息1,312.5万美元，根据契约条款，新昌若持续拖欠利息超过30日将构成票据违约。
**星岛日报**
--据英国媒体The Telegraph引述消息人士报导，华人置业、爪哇控股、张松桥旗下中渝置地等均有意竞投位于伦敦金融城商业大厦Fenchurch Street20物业的50%股权，估计作价至少达6亿英镑。
--融创董事长孙宏斌于股东会表示，早已得悉乐视需改善管理体系，惟他强调，不会寻求取得乐视控股权，亦不会买乐视汽车。
**苹果日报**
--腾讯连日破顶后，9日RSI（相对强弱指数）录超过91的上市以来最高水平。
--长实荃湾西新盘海之恋铁定周五推售已开价的496伙单位，为今年来最大规模新盘发售；约七成入票人士考虑采用最高楼价七成的按揭，但买家需要留意首三年供息不供本优惠期后，发展商的息口贵过银行之余，每月供款额亦急增逾五成。
**东方日报**
--外电报导，皇冠集团已委任世邦魏理仕为代理，出售于美国拉斯维加斯的地皮，叫价4亿美元。
--安永发表报告指，去年内银股盈利增长3.65%，是2011年以来首度录得增速回升；然而，内银信贷成本仍高企，亦面对信贷风险压力，盈利不会大幅上升，展望未来一年仍会谨慎放贷。
**文汇报**
--美图公司上周五公告将发行1,000万股奖励计划，而不同于大部分公司设置行使价格等门槛，为了达到最佳激励效果，此次股票激励计划并非以期权形式，没有设定行使价。
--中国平安与中超公司签署协议，中国平安将以5年10亿元人民币继续冠名中超联赛。（完）
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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为