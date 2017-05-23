《香港报摘》--其他报纸重要消息5月23日

**明报**

--上周五盘中停牌的细价股亚洲能源物流公布，原定上周五举行股东特别大会为公司配股40亿股，集资4亿港元一事进行投票，但举行股东会前10分钟才收到证监会通知，并引用《证券及期货条例》第6.2条，反对配售股份上市。

--仍在停牌中的新昌集团今年3月下旬被贷款方要求还款7.96亿港元，最终清还而渡过一关，惟昨日披露未能够缴付5月18日到期而总值3亿美元的优先票据到期半年利息1,312.5万美元，根据契约条款，新昌若持续拖欠利息超过30日将构成票据违约。

**星岛日报**

--据英国媒体The Telegraph引述消息人士报导，华人置业、爪哇控股、张松桥旗下中渝置地等均有意竞投位于伦敦金融城商业大厦Fenchurch Street20物业的50%股权，估计作价至少达6亿英镑。

--融创董事长孙宏斌于股东会表示，早已得悉乐视需改善管理体系，惟他强调，不会寻求取得乐视控股权，亦不会买乐视汽车。

**苹果日报**

--腾讯连日破顶后，9日RSI（相对强弱指数）录超过91的上市以来最高水平。

--长实荃湾西新盘海之恋铁定周五推售已开价的496伙单位，为今年来最大规模新盘发售；约七成入票人士考虑采用最高楼价七成的按揭，但买家需要留意首三年供息不供本优惠期后，发展商的息口贵过银行之余，每月供款额亦急增逾五成。

**东方日报**

--外电报导，皇冠集团已委任世邦魏理仕为代理，出售于美国拉斯维加斯的地皮，叫价4亿美元。

--安永发表报告指，去年内银股盈利增长3.65%，是2011年以来首度录得增速回升；然而，内银信贷成本仍高企，亦面对信贷风险压力，盈利不会大幅上升，展望未来一年仍会谨慎放贷。

**文汇报**

--美图公司上周五公告将发行1,000万股奖励计划，而不同于大部分公司设置行使价格等门槛，为了达到最佳激励效果，此次股票激励计划并非以期权形式，没有设定行使价。

--中国平安与中超公司签署协议，中国平安将以5年10亿元人民币继续冠名中超联赛。（完）

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