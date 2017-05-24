《香港报摘》--其他报纸重要消息5月24日

**明报**

--长期停牌的瑞金矿业公告指，公司一笔存于广发银行惠州分行的2亿港元存款不翼而飞，旗下一间附属公司的3.17亿港元存款也没了下文，公司拟就两笔存款对广发银行惠州分行采取法律行动。

--长实于荃湾的新盘“海之恋”将于本周五开售496伙单位，整批单位平均折实尺价16,606港元，市值约67亿港元。

**星岛日报**

--英皇证券行政总裁杨玳诗表示，金管局出招令银行借贷成本上升，将利好公司一、二按业务，目前一按及二按贷款客户按年有双位数字增长。

**苹果日报**

--香港Bitcoin（比特币）交易平台“比特通”行政总裁梁永熹称，比特币兑美元价格突破2,200美元水平，升势较他预测今年底破2,000美元更快；香港市场对比特币需求劲升，单计本月该平台的新注册用户增幅达50%，但由于愿意沽售的人不多，令产品更渴市。

--早前表明反对电视广播（TVB）回购方案第二大基金股东Silchester披露，上周四、五再增持TVB的股份，持股比例增至16.08%。

**东方日报**

--富时罗素昨日回覆本报查询时指出，旗下全球基准指数年度检讨会在今年9月份公布结果，届时A股将会是重要的议题之一。

--天鸽互动截至今年3月底止首季盈利大升约2.54倍至9,807.1万元人民币，公司未来将加大研发投入及推广人工智能。

**文汇报**

--冠君产业信托行政总裁王家琦表示，中环商业地高价成交，加上中区甲级写字楼一直受中资企业追捧，预期花园道冠君大厦租金有平稳升幅；她又说，此前以天价逾232亿港元批出的美利道项目约需4至5年才落成，短期内区内供应仍然短缺，故中区写字楼租金仍有上升空间。

--浩泽净水宣布订立协议以约1.74亿元人民币收购中国教育行业饮水机服务提供商广东碧丽饮水设备有限公司51%权益。（完）

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