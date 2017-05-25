《香港报摘》--其他报纸重要消息5月25日

**明报**

--中银香港资讯科技部总经理郑松岩表示，计划于今年6月在手机银行上率先推出指纹验证，并于7月推出声纹验证；现已在分行柜面推行的“指静脉”验证，将会在今年第三季度在部分自动柜员机上推行试用，

--花旗发表的最新研究报告引述银河娱乐管理层指出，银娱将于短期内启动澳门银河的新项目发展，同时亦首次透露有意重建位于澳门银河旁边的百老汇。

**星岛日报**

--面对手机支付遍地开花，八达通行政总裁张耀堂表示，该公司将按既定的发展路线迎战，期望6月底推出全新手机支付服务。

--英皇钟表主席兼行政总裁杨诺思表示，今年首季销售较去年好，录得中单位数百分比上升；并认为香港零售业有回暖迹象，主要是前赴韩国的内地游客减少、日圆上升及港元汇价回软等因素，加上现时访港游客有所回升，带动零售气氛有好转。

**苹果日报**

--新秀丽首季股东应占溢利为3,704.2万美元，按年增加4.11%；毛利率较去年同期升2.8个百分点至55.3%，因Tumi品牌所产生较高利润率所致。

--中广核电力董事会秘书兼投资关系部总经理魏其岩表示，有信心台山一号机组能于下半年完成，现时正处于热试状态，要经过检验以确保安全。

**东方日报**

--市场预期香港交易所将于六月就夜期加长交易时间谘询市场，期货业希望尽快加时至凌晨一时，以配合实物交收黄金期货第三季推出，因黄金期货的夜市一向很活跃。

--近日英国发生恐袭事件，同时近期黑客大规模网络攻击震惊全球，香港证监会预告，10月会联同金融管理局、香港交易所及警方，进行针对“网络攻击”及“恐袭”的大规模危机管理演习。

**文汇报**

--瑞安房地产财务总裁孙希灏在股东大会后会见传媒指，截至4月底旗下有项目合同签账额42亿元人民币，合共卖出220伙单位，预计未来的集团的销售仍会大幅提升，有信心瑞房今年可以达到210亿元的合约销售目标。（完）

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