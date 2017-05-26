《香港报摘》--其他报纸重要消息5月26日

**明报**

--综合市场消息，长实地产今日首轮发售496伙的荃湾西海之恋，过去7日共收约1.45万认购支票，超额28倍，打破新地 3月首轮开售南昌站汇玺收逾1.3万票纪录，成今年新盘收票王。

--港铁元朗锦上路站1期发展项目昨日截标，共收到8份标书，区内“大地主”新地亦有入标。

**星岛日报**

--特步国际公布，旗下功能性体育用品的销售继续增加，带动综合平均售价上升，而集团于2017年第四季定单金额录得增长；集团将从2018年订货会开始停止公布订货会数据，因订货会表现与年底实际呈报业绩之间的直接相关性降低。

--中移动董事长尚冰表示，预计提速降费将导致2018年收入减少190亿元人民币。

**苹果日报**

--南海控股主席于品海于股东会后表示，公司已进一步发展电影事业，去年中在香港已经开始制作电影，预计明年初就有戏上画，惟没有计划在港开设戏院。

--两大投票顾问ISS及Glass Lewis亦在报告中建议有线宽频股东投票赞成供股方案，当中ISS坦言“已经没有其他更可行的方法以取得足够资金维持现有股东的持股权益。”

**东方日报**

--穆迪调低香港信贷评级，银行界认为将令原有意投资中港资产市场的资金流走，港汇随即跌穿7.79关口。

--国美电器公布截至今年3月底止季度股东应占盈利1.37亿元人民币，较去年同期微增2.24%；另外，国美建议更改中英文名称，中文名建议改为“国美零售控股”。

**文汇报**

--创业板建筑装修公司艾硕控股的小股东代表联同其顾问禹铭投资会见传媒称，提议证监会勒令公司停牌并撤换董事主要原因是艾硕业绩亏损，但管理层未有详细指出亏损的原因。

--本港移动支付大战再添新竞争者，三星宣布正式在港推出Samsung Pay，现时支援6间发卡银行。（完）

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