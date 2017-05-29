《香港报摘》--其他报纸重要消息5月29日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**明报**
--东方海外接受本报专访时表示，预计今年的运费及载货量将趋于平稳，竞争亦在行业整合后有所缓和，对今年行业前景审慎乐观。
--本间高尔夫公布截至3月全年纯利按年增38.9%至49.53亿日圆，公司表示，未来会加强开拓北美及欧洲新市场，包括增加营销活动、与当地优质零售商合伙，也不排除会透过收购加快拓展业务。
**星岛日报**
--据悉，银行公会就超市和便利店的商讨进入直路，或有一家大型便利店愿意率先试行，向长者提供免购物提款服务，并争取最快下半年推行。
--证监严打之下，今年首5个月累计表现显示，30只创板新股升跌比例为2比1。
**苹果日报**
--金管局收紧银行对地产商借贷，反而令具实力的大型地产企业成为银行争相借贷对象，消息指，以本月投得启德地皮的内房龙湖及合景泰富为例，近日开始就地价成本商讨过渡期贷款安排，银行界反应踊跃，初步商讨息率时地产商甚至叫价低于市场水平。
--中原研究部高级联席董事黄良昇指出，由本月1日至23日，包含所有类型物业的全港楼宇买卖合约登记宗数暂录5,845宗，合约总值527.4亿港元，估计全月登记将会录7,600宗、总值700亿港元，按月各跌15%及20%。
**东方日报**
--香港交易所将于下月就检讨创业板谘询市场，消息透露，谘询文件建议考虑规定创业板新股必须设公开发售部分，意味会取缔现时创业板全配售上市机制。
--徽商银行公布，两名股东日前向董事会提交临时提案建议提高2016年度的现金分红水平，惟董事会指出，为免核心一级资本充足率跌穿监管预警底线，建议按照净利润的约10%分配现金股息。
**文汇报**
--按证公司执行董事兼总裁李令翔接受专访时表示，希望修改保险代理守则解决年金计划的分销问题，或考虑增加分销渠道，甚至自设分销渠道处理。
--金管局收紧按揭成数，银行亦纷纷上调按息，惟无碍楼市，单计荃湾海之恋及启德天寰两个新盘过去三日售出802伙单位，合共套现93亿港元，其中，海之恋发展商长实更扬言之后的新货加价幅度可能达双位数。（完）
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(整理 雷美珍；审校 屈桂娟)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为