《香港报摘》--其他报纸重要消息5月29日

**明报**

--东方海外接受本报专访时表示，预计今年的运费及载货量将趋于平稳，竞争亦在行业整合后有所缓和，对今年行业前景审慎乐观。

--本间高尔夫公布截至3月全年纯利按年增38.9%至49.53亿日圆，公司表示，未来会加强开拓北美及欧洲新市场，包括增加营销活动、与当地优质零售商合伙，也不排除会透过收购加快拓展业务。

**星岛日报**

--据悉，银行公会就超市和便利店的商讨进入直路，或有一家大型便利店愿意率先试行，向长者提供免购物提款服务，并争取最快下半年推行。

--证监严打之下，今年首5个月累计表现显示，30只创板新股升跌比例为2比1。

**苹果日报**

--金管局收紧银行对地产商借贷，反而令具实力的大型地产企业成为银行争相借贷对象，消息指，以本月投得启德地皮的内房龙湖及合景泰富为例，近日开始就地价成本商讨过渡期贷款安排，银行界反应踊跃，初步商讨息率时地产商甚至叫价低于市场水平。

--中原研究部高级联席董事黄良昇指出，由本月1日至23日，包含所有类型物业的全港楼宇买卖合约登记宗数暂录5,845宗，合约总值527.4亿港元，估计全月登记将会录7,600宗、总值700亿港元，按月各跌15%及20%。

**东方日报**

--香港交易所将于下月就检讨创业板谘询市场，消息透露，谘询文件建议考虑规定创业板新股必须设公开发售部分，意味会取缔现时创业板全配售上市机制。

--徽商银行公布，两名股东日前向董事会提交临时提案建议提高2016年度的现金分红水平，惟董事会指出，为免核心一级资本充足率跌穿监管预警底线，建议按照净利润的约10%分配现金股息。

**文汇报**

--按证公司执行董事兼总裁李令翔接受专访时表示，希望修改保险代理守则解决年金计划的分销问题，或考虑增加分销渠道，甚至自设分销渠道处理。

--金管局收紧按揭成数，银行亦纷纷上调按息，惟无碍楼市，单计荃湾海之恋及启德天寰两个新盘过去三日售出802伙单位，合共套现93亿港元，其中，海之恋发展商长实更扬言之后的新货加价幅度可能达双位数。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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