《香港报摘》--其他报纸重要消息5月31日

**明报**

--“劏房”（分间楼宇单位）过往多集中在市区旧楼，但租金持续上升，有投资者发掘新商机，将手持的大埔凤园岚山3房户改装为5间睡房，再以劏房形式分租，个别实尺租金叫价高见100港元，媲美港岛山顶豪宅，并只限女性租客入住。不过，有律师提醒，业主将私人物业改成劏房，或会因改变单位结构而难以放售有关物业。

--科通芯城周一晚发通告，指沽空机构烽火研究的报告不准确及有欺诈成分，公司申请于今日复牌。

**星岛日报**

--中国女乒乓球主教练孔令辉被指在2015年的大年初一在新加坡欠下赌场债务至今未还清，遭金沙中国旗下新加坡滨海湾金沙娱乐城入禀香港高等法院，向他追讨余款约45万新加坡元（约二百五十五万港元），以及偿还利息。

--瑞年国际上月公布斥资15.5亿元人民币收购内地分销药品及保健品公司Major Express Group，惟有机构投资者向本报指出，是次收购用15.5亿元买蚀本货，变相背负16亿元债务，有损股东利益，将在周四的股东会就三大问题对项目提出质疑。

**苹果日报**

--豪宅造价不断攀升，部份趁高位沽货，位于九龙何文田科发道的懿荟刚录一宗二手成交，中国枫业教育一名高层人士以4,538万港元售出，赚近千万港元。

--英国天空电视台引述消息报导，中国仁和药业最近就竞投The Body Shop展开多次查询，但目前尚未清楚其最终意向；除仁和药业之外，私募基金CVC Capital Partners及意大利投资公司Investindustrial也有兴趣竞投。

**东方日报**

--建灏地产旗下启德天寰昨发出新销售安排，落实本周六推出200伙进行次轮销售，据悉，截至昨晚已录逾800张入票；另外，长实地产旗下荃湾海之恋第一期今推售346伙单位，昨午截止接受认购料录逾9,000张入票，超额认购逾25倍。

--由于市场强烈反对，预料最快六月公布的上市改革谘询总结，不会推行LRC（上市监管委员会），只保留另一个委员会LPC（上市政策委员会）。

**文汇报**

--据美联物业房地产数据及研究中心综合土地注册处资料显示，截至5月26日为止，今年首5个月二手住宅注册金额录得约1,290.3亿港元，创出5年同期新高。（完）

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