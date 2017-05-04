《香港报摘》--其他报纸重要消息5月4日

**明报**

--万科企业宣布，股东钜盛华已将其持有的9,100万股万科A股抵押予中信信托。连同是次押股，钜盛华近三个月来已五度抵押万科股份，已几近尽押其持股。

--花旗银行宣布推出P2P支付手机应用程式“CitiR JETCO Pay”，用户只要将银行帐户与本地手提电话号码绑定，便可使用跨行转帐服务，每日上限为5,000港元。

**星岛日报**

--碧桂园旗下马来西亚“森林城市”项目在内地的销售已全面叫停相关买楼服务，即买家须亲自前往马来西亚售楼处或其他境外的展示厅购买，但近期碧桂园在香港租用货车打造成流动推广站，走遍全港各区推售该楼盘吸客。

**苹果日报**

--拥有利亚零售及利邦的冯氏零售集团公布，与玩具反斗城亚洲签订一项协议，将合并玩具反斗城日本与大中华区及东南亚的业务；在加入玩具反斗城日本后，冯氏零售集团将拥有亚洲合资企业约15%股权。

--将于6月底接手保险业监理处（保监处）职能的独立保险业监管局（保监局），招聘舵手不顺利，消息透露，早前宣布退休的信安保险亚洲区主席欧阳伯权原被锁定为该局行政总监（CEO）大热人选，但据悉他无意担任公营机构全职工作，并已婉拒邀请。

**东方日报**

--调研公司IC Insights预计，三星电子有望于今年第二季度超越英特尔成为全球最大半导体厂商，打破英特尔24年来霸主地位。

--根据招商证券研究报告显示，去年第四季以来内地地产开发商资金链指数逐渐收紧，截至今年三月的资金链指数跌至128%，为2015年以来首次跌穿130%的关口。

**文汇报**

--“针织大王”长子罗乐风夫妇创办的晶苑国际日前上载主板上市招股文件，市传集资额最多至8亿美元，联席保荐人为摩根士丹利及汇丰；集团生产占全球制衣产量0.4%，牛仔裤产量亚洲第一。

--阿里巴巴与阿根廷政府签署合作谅解备忘录，阿里董事局主席马云在阿根廷布宜诺斯艾利斯表示，此次阿根廷之行主要目的是依托电子商务平台帮助阿根廷将牛肉和红酒等商品出口到中国，并借助阿里巴巴平台吸引更多中国游客赴阿旅行。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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