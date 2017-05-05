《香港报摘》--其他报纸重要消息5月5日

**明报**

--莎莎国际公布五一黄金周假期期间，即4月29日至5月1日，港澳零售销售按年上升4%，不过，同店销售则按年下跌1%。

--继国泰航空高层变动后，母公司太古亦公布，太古地产行政总裁白德利、港机工程行政总裁邓健荣均将于明日起辞任太古常务董事职务，至于前行政会议成员杨敏德亦于今日辞任太古独立非常务董事职务。

**星岛日报**

--外电报道，中国国企改革正准备进入第二轮改革，其中国航集团及南航集团计画把它们的货运航空业务合并之后，再引入国泰航空、中外运、深圳顺丰以及上海圆通速递，目前计划正待中央批复。

--恒大 4月合约销售金额378.5亿元人民币，按年增长64.14%，按月微跌1.74%；另外，公司目前已赎回永续债561.8亿元，完成50%永续债的赎回。

**苹果日报**

--辉山乳业早前爆出大股东押股被斩仓导致股价崩堤。证监会中介机构部执行董事梁凤仪不点名指，已要求有关证券行在一星期内注入新资金，又指该会经常就孖展贷款进行压力测试，若发现风险过高，会即时跟进。

--对于IT部门会否成为裁员重灾区，汇控行政总裁欧智华在电话会议中指“没有针对IT部门的特别裁减计划”，今年首季滙丰香港区员工总数，亦较去年底增加239人至29,075人，本港员工总数维持净增长。

**东方日报**

--澳门博彩控股截至3月底止首季博彩收益按年减少5.3%至103.8亿港元，该公司占澳门娱乐场博彩收益亦进一步由20.2%降至16.9%，按年减少3.3个百分点。

--高力国际指，丰泰地产投资旗下观塘道410号观点中心，由本地投资者以19.9亿港元购入，尺价约1.4万港元，除是次购得物业的私人投资者外，一家本地银行亦有出价洽购，早前市传物业获海航集团洽购，惟海航集团对此表示没有回应。

**文汇报**

--澳门为遏抑炽热的楼市投资行为，收紧住宅非首置按揭，其中楼价少于330万澳门元的单位，按揭成数由九成大减至七成，相关措施今日起生效。

--近年频频套现资产的华人置业举行特别股东大会讨论向执行董事陈凯韵出售盛京银行 5.77亿股股份的议题，倘完成交易料可获22.41亿港元收益。然而，陈凯韵以及董事会主席刘鸣炜均缺席股东会。（完）

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