《香港报摘》--其他报纸重要消息6月1日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**明报**
--瑞士洛桑管理学院（IMD）发表《2017年世界竞争力年报》，虽然香港成功蝉联冠军宝座，成为最具竞争力的地方；惟在四大评分基准中，经济表现已由去年第5名，跌出十大至11名。
--离岸人民币（CNH）昨日升势异常凌厉，一度升穿6.76兑1美元，市传中银及交银大手扫入离岸人民币，“借乾”市场资金，隔夜拆息亦暴涨至21厘。
**星岛日报**
--刚在今年初上市的沙发制造商慕容控股，董事长及总裁邹格兵指出，公司暂无计画进行卖壳或回购，但会考虑并购海外已成熟的家具品牌。他又透露，日后的派息比率倾向不低于20%。
--卓尔集团宣布配售新股给一带一路创新科技基金，集资15亿港元，此外，大股东抵押给银行的股份已经赎回。
**苹果日报**
--香港差饷物业估价署公布4月份私人住宅售价指数报327.4点，按月升2.1%，过去13个月内累积升超过两成。
--外电昨引述消息人士透露，众安保险拟于今年下半年来港上市，集资规模至少10亿美元。
**东方日报**
--中银人寿执行总裁老建荣透露，去年跨境客户占公司整体新做标准保费的比例升至逾20%，明显较以往单位数占比增加；他并称，昨日开幕的客户服务中心拟专攻内地高端客户。
--除招股中的瑞斯康及药明生物外，流行音乐演唱会视像显示解决方案供应商ITP Holdings及模板工程分包商建成控股昨亦加入招股战团，招股期截至下周一止，四只新股合共集资最多约43.42亿港元。
**文汇报**
--香港证监会的附属机构--投资者教育中心最新调查显示，逾六成受访的香港在职年轻一代表示，于过去一年入不敷支，近三分一人背负债务，近半数人感到置业困难，仅少数人有为未来进行储蓄或投资。
--康宏金融集团公布一项与公共年金有关的调查报告，发现有35.8%的受访者表明不会参与此计划，主要原因是回报低、入场门槛高，而大部分市民期望年金计划可以为他们带来每年约5-6厘的回报。（完）
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(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为