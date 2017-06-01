《香港报摘》--其他报纸重要消息6月1日

**明报**

--瑞士洛桑管理学院（IMD）发表《2017年世界竞争力年报》，虽然香港成功蝉联冠军宝座，成为最具竞争力的地方；惟在四大评分基准中，经济表现已由去年第5名，跌出十大至11名。

--离岸人民币（CNH）昨日升势异常凌厉，一度升穿6.76兑1美元，市传中银及交银大手扫入离岸人民币，“借乾”市场资金，隔夜拆息亦暴涨至21厘。

**星岛日报**

--刚在今年初上市的沙发制造商慕容控股，董事长及总裁邹格兵指出，公司暂无计画进行卖壳或回购，但会考虑并购海外已成熟的家具品牌。他又透露，日后的派息比率倾向不低于20%。

--卓尔集团宣布配售新股给一带一路创新科技基金，集资15亿港元，此外，大股东抵押给银行的股份已经赎回。

**苹果日报**

--香港差饷物业估价署公布4月份私人住宅售价指数报327.4点，按月升2.1%，过去13个月内累积升超过两成。

--外电昨引述消息人士透露，众安保险拟于今年下半年来港上市，集资规模至少10亿美元。

**东方日报**

--中银人寿执行总裁老建荣透露，去年跨境客户占公司整体新做标准保费的比例升至逾20%，明显较以往单位数占比增加；他并称，昨日开幕的客户服务中心拟专攻内地高端客户。

--除招股中的瑞斯康及药明生物外，流行音乐演唱会视像显示解决方案供应商ITP Holdings及模板工程分包商建成控股昨亦加入招股战团，招股期截至下周一止，四只新股合共集资最多约43.42亿港元。

**文汇报**

--香港证监会的附属机构--投资者教育中心最新调查显示，逾六成受访的香港在职年轻一代表示，于过去一年入不敷支，近三分一人背负债务，近半数人感到置业困难，仅少数人有为未来进行储蓄或投资。

--康宏金融集团公布一项与公共年金有关的调查报告，发现有35.8%的受访者表明不会参与此计划，主要原因是回报低、入场门槛高，而大部分市民期望年金计划可以为他们带来每年约5-6厘的回报。（完）

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