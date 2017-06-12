《香港报摘》--其他报纸重要消息6月12日

**明报**

--中国新批出的第三批自贸区，包括中国（陕西）自贸区等正陆续成立。普汇中金主席李伟斌表示，集团建基于陕西西安市，在自贸区内提供金融、投资物业及物流配套，并且借容许外资在自贸区内设立全牌照的金融证券公司的政策作为引饵，进一步向香港及外国的金融业招手，并推动西安中小企来港上市。

**苹果日报**

--首两轮卖楼出现市民排队抢货的启德新盘＂天寰＂，昨第三轮推售206伙，气势却如泄气皮球，仅售约71伙，占推售单位不足四成。

--东亚银行上周五管理层与证券界举行业绩静默期前会晤，分析员引述行方指，内地不良贷款率已见顶，首季净息差扩阔优势，次季却因市场资金抽紧而逆转。

**星岛日报**

--招商局港口旗下的科伦坡国际集装箱码头（CICT）首席业务发展执行官Tissa Wickramasinghe预料，CICT今年吞吐量有望达致240万标准箱的实际设计量，而副总经理Don Eranjika Jayawardene更透露，计划将CICT上市，最快明年初成事。

**东方日报**

--第二批银色债券将于周三截止认购，银行界指银色债券今年的认购反应较去年慢热，专家建议若长者手头资金充裕可大额认购10手，以博取更高获派率，而未能成功认购债券的余额亦可尽享银行提供的退款优惠。（完）

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