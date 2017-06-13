《香港报摘》--其他报纸重要消息6月13日

**明报**

--鹰君集团创办人罗鹰石幼子罗启瑞昨日再次举行记者会，更携同七个据称载有兄长、兄长律师、母亲律师等书信来往纪录的文件夹，逐点反击四哥罗康瑞早前言论，又以＂朋友＂一个有关＂股神巴菲特与信托人＂的梦境，回应母亲杜莉君对家族信托人汇丰有何不满，似乎暗示汇丰拒绝听从母亲指示，有意重新分配资产，令罗嘉瑞取得大股东地位。

**苹果日报**

--香港证监会在本月5日接获一间名为IDS Forex HK（简称IDS）的持牌公司知会，IDS的唯一股东、一名南韩护照的持有人Kim Sunghun，于今年2月3日在南韩被裁定非法集资及欺诈的罪名成立，被判处监禁12年，故此本港公司业务亦须煞停。

**星岛日报**

--行政会议今天将讨论取消强积金对冲方案。据了解，特首梁振英为履行竞选政纲，打算在政府换届前推出解决方案，政府经过谘询后，坚持由政府提出的＂划线制取消对冲方案＂最为可行，即在10年内分阶段取消强积金对冲，同时减少长服金和遣散费权益；但商界及劳工界皆表明反对。

**东方日报**

--东亚银行主席李国宝堂弟李国仕于上周两度减持东亚，共套现2,024万港元。（完）

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