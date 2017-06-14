《香港报摘》--其他报纸重要消息6月14日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**明报**
--澳门博彩执行董事兼行政总裁苏树辉表示，集团已经设立专责小组，就到日本博彩业务发展及未来发展方面，进行初步研究。
**苹果日报**
--金管局上月收紧发展商借贷，税务局数字显示，上月买家印花税（BSD）录得宗数跌至157宗，按月跌44%，涉及税收4.6亿港元，跌36%。
--财务汇报局以不记名方式公布完成三宗调查，均已转介会计师公会决定是否需采取纪律处分，分别涉及无形资产估值和10年期应收账如何入账。
**星岛日报**
--戴德梁行大中华区副总裁及大中华区策略发展顾问部主管陶汝鸿表示，目前楼市上升由用家推动，刚性需求依然强劲，料楼市仍有上升空间，预料下半年可望再升5%。
**东方日报**
--继中国恒大、长城汽车之后，近期沽空较明显的融创中国，昨日股价曾抽高14.47%，全日依然涨12.43%，成交量较周一急增逾两倍，市场普遍揣测＂挟淡仓＂浪潮会持续。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为