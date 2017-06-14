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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 09:09 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息6月14日

**明报**

--澳门博彩执行董事兼行政总裁苏树辉表示，集团已经设立专责小组，就到日本博彩业务发展及未来发展方面，进行初步研究。

**苹果日报**

--金管局上月收紧发展商借贷，税务局数字显示，上月买家印花税（BSD）录得宗数跌至157宗，按月跌44%，涉及税收4.6亿港元，跌36%。

--财务汇报局以不记名方式公布完成三宗调查，均已转介会计师公会决定是否需采取纪律处分，分别涉及无形资产估值和10年期应收账如何入账。

**星岛日报**

--戴德梁行大中华区副总裁及大中华区策略发展顾问部主管陶汝鸿表示，目前楼市上升由用家推动，刚性需求依然强劲，料楼市仍有上升空间，预料下半年可望再升5%。

**东方日报**

--继中国恒大、长城汽车之后，近期沽空较明显的融创中国，昨日股价曾抽高14.47%，全日依然涨12.43%，成交量较周一急增逾两倍，市场普遍揣测＂挟淡仓＂浪潮会持续。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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