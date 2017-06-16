版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 09:05 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息6月16日

**明报**

--莎莎截至今年3月底止2017财年营业额按年跌0.6%，纯利倒退14.8%至3.27亿港元，远逊市场预期。有大行把纯利不达标归咎于集团在减省员工及租金成本不力，全年纯利跌幅更与大行预期有明显落差。

**苹果日报**

--国泰航空公布5月客、货运量，期内载客量达284.9万人次，按年轻微下跌0.5%；货物及邮件运载量增加逾一成。

**星岛日报**

--内地汽车塑料胶电镀零件出口商信邦控股（新股编号＂1571＂）今日起招股，招股价介乎3.13-3.42港元，集资最多8.55亿港元，预计本月28日挂牌。

**东方日报**

--利标品牌公布业绩后股价一度重挫逾三成，并遭汇丰证券研究将其投资评级由＂买入＂降至＂持有＂，目标价更大减约26%至1.1港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐