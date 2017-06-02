《香港报摘》--其他报纸重要消息6月2日

**明报**

--财经事务及库务局长陈家强接受本报专访时称，虽然发展商的高成数按揭被视为港版的“次按”，但经过严谨的监管后，现时风险管理的措施已大致完成，香港金融市场已相当稳健，故接下来是如何解决楼价与生活负担能力脱节的问题。

--科通芯城复牌后第二日继续遭到洗仓，累计两日股价大跌43.9%，分析指投资者仍在寻底之中，估计还需时整固。

**星岛日报**

--比亚迪董事会秘书李黔出席访谈活动时表示，预计今年公司新能源汽车销量增速将与行业基本一致，市场份额继续维持。

--美丽华酒店主席兼行政总裁李家诚指出，旗下酒店的入住率接近90%，并有单位数增长；由于访港旅客人次增长，他对酒店业务回复增长的信心较大。

**苹果日报**

--澳门落实11月将推出反洗钱新措施，旅客出入境时携带超过12万澳门元现金及无记名可转让票据，必须向海关申报。

--前年被沽空机构指控账目造假、停牌已近八个月的中国光纤表示，香港高等法院于星期三已就中国银行（香港）于3月27日提出的清盘呈请，向中国光纤颁下清盘令。

**东方日报**

--被证监会勒令停牌的辉山乳业公布，根据计息贷款债权人所提供的资料，截至今年3月31日公司未经审核计息贷款及或有负债分别为229亿元人民币及39亿元，主席杨凯已委任债务重组顾问，负责协助与债权人制订及协商可能进行的重组。

--中国创联教育（即将易名为中国创联教育金融）参与发起内地首间持牌相互保险公司信美人寿。

**文汇报**

--外电报导，众安保险计划未来数周向港交所提交上市申请表格，有可能成为首只金融科技股，集资至少10亿美元，较最初传出的20亿美元减少一半。

--身兼中行行长及中银航空租赁主席的陈四清表示，目前中银航空租赁对未来成长机会乐观有信心，公司将进一步研究更加合理的派息率水平，平衡股东短期回报和长期收益的关系。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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