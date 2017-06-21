《香港报摘》--其他报纸重要消息6月21日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
**明报**
--佐丹奴称，受季节因素刺激及内地电商业务增长持续，预计将对公司截至今年6月30日止中期业绩增长有正面贡献，同时再次指出可能回购股份。
**苹果日报**
--美图主席蔡文胜昨日被实名举报，指他涉嫌偷逃国家税款及欺诈上市。上海鼎麟股权投资基金昨日于北京发布会，举报人蒋和平和李胜利指，页游运营平台四三九九原大股东蔡文胜逃税数亿元人民币。惟蔡文胜回应指不认识两人，不存在逃税行为，并附上了相关的纳税证明。
--消息透露，按揭证券公司将于今日举行董事会会议，审视由外聘独立顾问，根据早前公司内部精算师，因应早前提出的公共年金计划所作的内部回报率及其他财务指标预算，进行可行性核实确认。
**星岛日报**
--受惠香港楼市火热，带挈地产代理美联发盈喜，预期截至今年6月底止中期业绩由亏转盈。
**东方日报**
--港交所主席周松岗表示，若＂新股通＂获落实，可望吸引如苹果公司、华特迪士尼等外国企业考虑来港上市集资，因可吸引全新的内地资本，让内地投资者成为股东。他又透露，与内地就＂新股通＂有交流，但目前未有时间表。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。