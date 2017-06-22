《香港报摘》--其他报纸重要消息6月22日

**明报**

--大和近期发表报告，引述新创建管理层在路演中表示，计划进一步扩充机队规模，同时考虑分拆飞机租赁业务上市，该行并估计公司飞机租赁业务估值逾93亿港元。公司回应确认有分拆意向，惟暂无时间表。

**苹果日报**

--路劲基建分拆出来的劲投国际，将于下周二（27日）开始招股，招股价介乎4至5.5港元，预计7月7日挂牌；联席保荐人为摩根大通、滙丰及星展。

**星岛日报**

--招商银行与贝恩公司昨日发表《2017中国私人财富报告》，去年中国内地资产值逾1,000万元人民币可投资额的高净值富户，由2006年18万人，10年来攀升逾8倍至158万人，主要分布东南沿海的一线城市。

**东方日报**

--继海蓝控股后，昨早停牌的南南资源公布，自6月8日起未能与执行董事，兼前主席及前董事总经理罗方红取得联络，惟强调公司目前的经营情况正常及稳定。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘