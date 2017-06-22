《香港报摘》--其他报纸重要消息6月22日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
**明报**
--大和近期发表报告，引述新创建管理层在路演中表示，计划进一步扩充机队规模，同时考虑分拆飞机租赁业务上市，该行并估计公司飞机租赁业务估值逾93亿港元。公司回应确认有分拆意向，惟暂无时间表。
**苹果日报**
--路劲基建分拆出来的劲投国际，将于下周二（27日）开始招股，招股价介乎4至5.5港元，预计7月7日挂牌；联席保荐人为摩根大通、滙丰及星展。
**星岛日报**
--招商银行与贝恩公司昨日发表《2017中国私人财富报告》，去年中国内地资产值逾1,000万元人民币可投资额的高净值富户，由2006年18万人，10年来攀升逾8倍至158万人，主要分布东南沿海的一线城市。
**东方日报**
--继海蓝控股后，昨早停牌的南南资源公布，自6月8日起未能与执行董事，兼前主席及前董事总经理罗方红取得联络，惟强调公司目前的经营情况正常及稳定。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。