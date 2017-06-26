《香港报摘》--其他报纸重要消息6月26日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透香港6月26日 -
**明报**
--星展香港行政总裁庞华毅称，该行不会改变目前在按揭业务上的策略，虽不至于完全不做相关贷款，但不主动抢占市场份额，相关的收入亦不会占集团的主要部分。
--俄铝行政总裁Vladislav Soloviev更表示，今年预算的资本开支介乎6亿至7亿美元，较2016年度的5.75亿美元为多，他们亦重新启动泰舍特铝冶炼厂（Taishet）建设，又向内地同业招手在俄罗斯合作发展＂铝谷＂项目，供应产品予增长中的俄罗斯市场。
**苹果日报**
--北海集团第二大股东庄士中国早前反对公司分拆中漆集团上市，并向公司发出呈请书，指有关分拆压制及不公平损害股东权益。北海集团表示，发售价将如期于今日厘定，分拆及上市事宜将如期进行。
--凤凰卫视公告指，旗下非全资附属公司凤凰新媒体已收到由国家广电总局的公开通知，要求其暂停凤凰网视听服务。公司称，会与当局合作，对该服务＂进行必要的修改＂。
**星岛日报**
--德勤数据显示，截至6月22日香港共有65只新股上市，主板及创业板分别有32及33只，集资额共约526亿港元，预计连同下周上巿的新股计算在内，今年上半年的新股集资额会按年增约23%，但估计将失去过去两年全球第一的排名，跌至第四，次于纽约证券交易所、上海证券交易所及深圳证券交易所。
**东方日报**
--海航集团自去年底起合共斥资逾272亿港元，连夺启德发展区四幅住宅用地，触发新一轮楼盘加价潮。海航创办人之一兼董事局主席陈峰表示，海航是付出成本去打破香港地产业的垄断局面；并透露未来会低价将单位卖给集团的员工，目的为调节香港楼价。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。