《香港报摘》--其他报纸重要消息6月27日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透香港6月27日 -
**明报**
--本地制药厂雅各臣自去年9月上市至今，累计斥资约4亿港元收购两个成药品牌包括＂何济公＂，以及两间药厂。主席兼行政总裁岑广业表示，会继续集中于东南亚或亚太区物色具价值的成药品牌收购，扩大集团品牌平台。
**苹果日报**
--电视广播（TVB）股东背后涉多重同股不同权架构，虽然大股东华人文化控股董事长黎瑞刚早前称，TVB特殊的股权架构在他入股前已存在；惟TVB独立非执董柯清辉昨日表示，事前并不知情。
**星岛日报**
--思捷环球近日被大行唱淡，又遭对冲基金公司减持，主席兼独立非执董柯清辉指，集团于欧洲业务发展平稳，并重申集团最坏时间已经过去，但承认思捷过去的经营模式与市场脱节，需作出重大改革，惟改革需时才见成效。
**东方日报**
--特首梁振英在劳工议题被指未能兑现竞选承诺，行政会议在余下几天任期内通过取消强积金对冲的划线方案，惹来劳工界及商会齐声反对。劳工及福利局局长萧伟强否认港府急于任期内兑现承诺，指政府确立了取消强积金对冲政策的方向，有责任作出交代和总结。
**文汇报**
--小米昨在港举行夏季新品发布会，高级副总裁王翔宣布，小米6、小米Max2以及米家全景相机于今日中午12点登陆香港。位于铜锣湾恒隆中心的本港第二家小米之家亦正式开幕，预计月客流量会高于旺角店的6万人次，有信心尽快盈利。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。