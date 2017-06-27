《香港报摘》--其他报纸重要消息6月27日

路透香港6月27日 -

**明报**

--本地制药厂雅各臣自去年9月上市至今，累计斥资约4亿港元收购两个成药品牌包括＂何济公＂，以及两间药厂。主席兼行政总裁岑广业表示，会继续集中于东南亚或亚太区物色具价值的成药品牌收购，扩大集团品牌平台。

**苹果日报**

--电视广播（TVB）股东背后涉多重同股不同权架构，虽然大股东华人文化控股董事长黎瑞刚早前称，TVB特殊的股权架构在他入股前已存在；惟TVB独立非执董柯清辉昨日表示，事前并不知情。

**星岛日报**

--思捷环球近日被大行唱淡，又遭对冲基金公司减持，主席兼独立非执董柯清辉指，集团于欧洲业务发展平稳，并重申集团最坏时间已经过去，但承认思捷过去的经营模式与市场脱节，需作出重大改革，惟改革需时才见成效。

**东方日报**

--特首梁振英在劳工议题被指未能兑现竞选承诺，行政会议在余下几天任期内通过取消强积金对冲的划线方案，惹来劳工界及商会齐声反对。劳工及福利局局长萧伟强否认港府急于任期内兑现承诺，指政府确立了取消强积金对冲政策的方向，有责任作出交代和总结。

**文汇报**

--小米昨在港举行夏季新品发布会，高级副总裁王翔宣布，小米6、小米Max2以及米家全景相机于今日中午12点登陆香港。位于铜锣湾恒隆中心的本港第二家小米之家亦正式开幕，预计月客流量会高于旺角店的6万人次，有信心尽快盈利。（完）

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