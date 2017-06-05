《香港报摘》--其他报纸重要消息6月5日

**明报**

--港交所新板谘询在即，证监会主席唐家成接受本报访问时说，首先要解决如何避免已经上市的公司“走后门”，他举例说恒基、长江以分拆的方式“同股不同权”上市，并非市场所乐见。

--丽丰控股及丰德丽各占80%及20%的横琴创新方，首期项目的建设正如火如荼进行中；两间公司所属的丽新集团横琴项目总经理谢安键接受本报记者访问时称，首期约投资50亿元人民币，拟引进更多科技元素，方便日后改动游戏及体验。

**星岛日报**

--以物联网为主要发展方向的仁天科技，其行政总裁杨晓樱表示，不排除未来有更多收购，而且不会设下资金限制，并可能会以小吞大；旗下子公司业务若果发展成熟，并遇到合适时机，不排除分拆独立上市。

--启德新盘天寰继上周六速沽出逾九成半单位后，随即加推270伙单位应市，折实平均尺价逾2.23万港元，较上张价单实际加价约2%。

**苹果日报**

--英国《金融时报》调查发现，总资产值高达1,450亿美元的海航集团76%股权由13名个人持有，其中大股东贯君（Guan Jun）身份神秘，之前从一名香港印度富商接手海航股份，而贯君的公司注册地址竟包括北京一间理发店。

--化妆品股莎莎虽然近年经历零售低潮，但业务表现仍算稳健，亦无借贷；明年将步入成立40周年，公司主席郭少明坦承“一向都有人接触（洽购），但上市至今我一股都未卖过。”

**东方日报**

--中国燃气发盈喜，预期截至3月底止年度净利润将按年上升超过70%，因下半年主营业务增长可观以及年度内汇兑亏损等一次过项目减少。

--香港证监会主席唐家成希望下一步中港市场互联互通机制可容许外国公司加入沪深港通的合资格名单内。

**文汇报**

--众安房产公布，按每股0.556港元向不少于六名独立承配人配售最多4.697亿股股份；配股价较上周五收市价0.68港元折让约18.2%。

--美联工商舖资料研究部综合土地注册处资料显示，2017年5月市场共录得844宗工商舖买卖注册成交，按月微跌6%，但仍属近两年以来次高水平。（完）

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