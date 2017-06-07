《香港报摘》--其他报纸重要消息6月7日

**明报**

--瑞声科技公告指出，沽空机构葛咸城指称的23家未予披露关连公司，其中七家只是股东名字与行政总裁潘政民或其妹妹同名，当中有一家公司被指营运地址和瑞声相同，但工商登记信息显示其实际注册地址完全不同。另外两家关连方瑞声已经在年报中披露。

--日本高端高尔夫品牌本间高尔夫董事长兼总裁刘建国表示，将注入“中国营销”动力，加速品牌渗入高尔夫运动成熟的北美和欧洲，今年还将推出“特朗普纪念球杆”。

**星岛日报**

--行政长官会同行政会议决定在薪酬趋势净指标上，全体公务员获额外加薪半个百分点，这项安排罕见，回归后仅在2015年及今年出现；经调整的低层及中层公务员加薪2.94%，高层公务员加薪1.88%，政府估计每年合计财政影响将由44亿港元增加至约55亿港元。

--沽空机构浑水表示会在今天公布一份狙击港股的报告，但并没有透露目标公司身份，惟多只被视为热门遭狙击目标的二、三线股通达集团、敏华控股以及中国水务率先逆市急跌。

**苹果日报**

--长实于荃湾新盘“海之恋”过去三轮共售出964伙单位，涉资逾百亿港元，公司执行董事赵国雄表示，下个销售楼盘为中环嘉咸街重建项目，很快公布细节。

--根据地政总署资料显示，5月未有新盘申请预售楼花同意书，是自2013年4月以来，超过四年首次零申请。

**东方日报**

--不少银行早前因应人民币资金紧张而加定期存款息率，现逐步回调，惟汇丰将一年期人民币定存息率将由高达3.85厘上调至高达3.95厘。

--吉利汽车 5月总销量按年和按月分别增长67%和减少12%。今年首五个月总销量按年增长约89%至44.18万部，已完成全年销量目标100万部的44%。

**文汇报**

--市场传人和商业为The Body Shop潜在买家之一。据人和商业在港交所发表通告指，公司已就收购一间护肤及化妆品零售商提出有约束力的要约，有效期20个营业日。

--毅德国际控股与天地汇集团在深圳签约，双方共同成立深圳前海毅德融资租赁有限公司，各持股五成。（完）

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