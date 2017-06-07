《香港报摘》--其他报纸重要消息6月7日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**明报**
--瑞声科技公告指出，沽空机构葛咸城指称的23家未予披露关连公司，其中七家只是股东名字与行政总裁潘政民或其妹妹同名，当中有一家公司被指营运地址和瑞声相同，但工商登记信息显示其实际注册地址完全不同。另外两家关连方瑞声已经在年报中披露。
--日本高端高尔夫品牌本间高尔夫董事长兼总裁刘建国表示，将注入“中国营销”动力，加速品牌渗入高尔夫运动成熟的北美和欧洲，今年还将推出“特朗普纪念球杆”。
**星岛日报**
--行政长官会同行政会议决定在薪酬趋势净指标上，全体公务员获额外加薪半个百分点，这项安排罕见，回归后仅在2015年及今年出现；经调整的低层及中层公务员加薪2.94%，高层公务员加薪1.88%，政府估计每年合计财政影响将由44亿港元增加至约55亿港元。
--沽空机构浑水表示会在今天公布一份狙击港股的报告，但并没有透露目标公司身份，惟多只被视为热门遭狙击目标的二、三线股通达集团、敏华控股以及中国水务率先逆市急跌。
**苹果日报**
--长实于荃湾新盘“海之恋”过去三轮共售出964伙单位，涉资逾百亿港元，公司执行董事赵国雄表示，下个销售楼盘为中环嘉咸街重建项目，很快公布细节。
--根据地政总署资料显示，5月未有新盘申请预售楼花同意书，是自2013年4月以来，超过四年首次零申请。
**东方日报**
--不少银行早前因应人民币资金紧张而加定期存款息率，现逐步回调，惟汇丰将一年期人民币定存息率将由高达3.85厘上调至高达3.95厘。
--吉利汽车 5月总销量按年和按月分别增长67%和减少12%。今年首五个月总销量按年增长约89%至44.18万部，已完成全年销量目标100万部的44%。
**文汇报**
--市场传人和商业为The Body Shop潜在买家之一。据人和商业在港交所发表通告指，公司已就收购一间护肤及化妆品零售商提出有约束力的要约，有效期20个营业日。
--毅德国际控股与天地汇集团在深圳签约，双方共同成立深圳前海毅德融资租赁有限公司，各持股五成。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为