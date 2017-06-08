《香港报摘》--其他报纸重要消息6月8日

**明报**

--据销售文件显示，TPG拟以每股5.2港元至5.25港元，出售所持全部7.76%李宁股权，预期可套现最多8.85亿港元。

--香港证监会前行政总裁韦奕礼称，沽空机构并非操纵市场，因不同意见对市场发展有其重要性，投资者在选择投资时需做好功课；他认为毋须加强监管沽空机构。

**星岛日报**

--嘉华国际主席吕志和出席股东会后表示，本港目前处于低息环境，加上供楼年期长，市民如有自住需要而又有能力，现时仍然是适合入市，但政府对楼市多次出招，市场环境变化较大，不宜炒卖楼宇。

--据外电报导，由总部设于英国的外汇投资公司ECU，向伦敦的商业法庭提出申请，要求滙丰银行提交在2006年3宗大额外汇交易的记录；面对新的外汇操纵指控，滙丰银行方面拒绝评论事件。

**苹果日报**

--长实荃湾新盘海之恋接近沽清，套现逾101亿港元，惟昨日成交纪录册首现五宗交易取消，长实合共没收定金逾211万港元。

--内地媒体引述消息指，辉山乳业重组方案已有雏形，或以债转股加上置换结构化债券，以及成立新公司模式进行。大股东杨凯所有资产将全归债权人所有，用以成立新公司。

**东方日报**

--广汇宝信以及佳源国际分别公布，大幅折让逾一成配股，两间公司合共集资逾21亿港元。

--外电引述消息指，去年在九龙仓集团手上收购九仓电讯的私募基金TPG及MPK有意竞购和电香港旗下固网业务和记环球的资产；TPG及MPK正寻求48.5亿港元的融资，作为开展新的对外收购之用，惟有关报导暂时未获相关公司回应。

**文汇报**

--仲量联行发表《土地及住宅市场回顾》报告指出，香港住宅楼价已较1997年楼市高峰期高出75.9%，惟目前楼市以用家为主，远较炒卖盛行的1997年健康，未来市场较大的风险在于政府再度“加辣”（推出更多遏抑楼市措施）。（完）

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