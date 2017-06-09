《香港报摘》--其他报纸重要消息6月9日

**明报**

--启德商业地以逾246亿港元成交，破尽官地纪录，其邻近的九龙城商业物业亦被看高一线。由资深投资者、＂玩具大王＂蔡志明持有的九龙城广场获内地超市洽购，消息指洽购价逾50亿港元。若以2008年以14.8亿港元买入价计，蔡志明帐面料劲赚约2.3倍。

**苹果日报**

--香港交易所行政总裁李小加表示，在现时离岸利率市场收益不高情况下，估计债券通南下渠道不会太快开通。

**东方日报**

--德银发表报告指，深入研究香港人口结构后，认为人口老化会严重影响市民供楼负担能力，移民来港人数减少导致需求下降、未来住宅供应大增，未来10年住宅空置率将由现时3.8%增至9%，因此调低中期住宅楼价预测，相信由现时到2026年，香港楼价会下跌48%。

**文汇报**

--京信通信表示，在与巴西Commscope及其附属公司Andrew，就遥控电调倾角天线技术的民事专利侵权案中获判胜诉，案件已经结束。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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