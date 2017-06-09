《香港报摘》--其他报纸重要消息6月9日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**明报**
--启德商业地以逾246亿港元成交，破尽官地纪录，其邻近的九龙城商业物业亦被看高一线。由资深投资者、＂玩具大王＂蔡志明持有的九龙城广场获内地超市洽购，消息指洽购价逾50亿港元。若以2008年以14.8亿港元买入价计，蔡志明帐面料劲赚约2.3倍。
**苹果日报**
--香港交易所行政总裁李小加表示，在现时离岸利率市场收益不高情况下，估计债券通南下渠道不会太快开通。
**东方日报**
--德银发表报告指，深入研究香港人口结构后，认为人口老化会严重影响市民供楼负担能力，移民来港人数减少导致需求下降、未来住宅供应大增，未来10年住宅空置率将由现时3.8%增至9%，因此调低中期住宅楼价预测，相信由现时到2026年，香港楼价会下跌48%。
**文汇报**
--京信通信表示，在与巴西Commscope及其附属公司Andrew，就遥控电调倾角天线技术的民事专利侵权案中获判胜诉，案件已经结束。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为