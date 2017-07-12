《香港报摘》--其他报纸重要消息7月12日

**明报**

--评级机构标准普尔发表报告指出，原本预计融创今年杠杆稳定改善，惟收购万达资产后，相信债务会恶化，将融创长期企业信贷评级及长期大中华区评级，列入负面观察名单。

--金界控股在柬埔寨首都金边NagaWorld旁边筹备多年的Naga2，将于今年10月试业；公司主席Timothy Patrick McNally表示，就算日本及越南增建设施开赌，亦预期需时发展，影响有限。

**星岛日报**

--万达表示，自前年公布转型以来，一直都在走轻资产、服务业路线，是次出售是将其在内地能够产生负债的“重”资产项目出清。

--碧瑶主席吴永康表示，公司未来将重点发展回收业务，相信两年后香港推行废物征费后，回收行业将有更大发展空间。

**苹果日报**

--新股回勇，椰丰集团和东光化工首日挂牌分别大升1.6倍及51%，分析指，两股共同点都是大户获分配的股份数量，占其公开发售的一半，反映实际街货数量极少。

--前“上海首富”周正毅及其妻子毛玉萍持有的渣甸山白建时道双号屋地，传有买家出价约6亿元洽购，料以公司股权方式转让方式出售。

**东方日报**

--德昌电机截至今年六月底止首季收入7.53亿美元，按年增长9.7%；公司主席及行政总裁汪穗中表示，尽管北美及内地整体市场需求较往年同期显着放缓，但汽车产品组别续有稳健增长，另外，在众多客户及工商用产品应用带动下，工商用产品业务在首季销售异常强劲。

--旭辉控股发盈喜，预期截至六月底止六个月股东应占净利润将录得不少于100%大幅增长。

**文汇报**

--会德丰地产常务董事黄光耀表示，公司下半年有三个新盘推出，下月有机会率先推出九龙启德区沐宁街10号项目，提供648伙单位。（完）

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