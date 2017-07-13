《香港报摘》--其他报纸重要消息7月13日

**明报**

--乐视去年8月在香港开台并以天价31亿元投得英超联赛2016至2019年度的独家转播权，与乐视合作播放英超的电讯盈科回覆本报查询时称，Now TV所有英超播放安排一切如常，现时没有收到乐视体育通知就英超的播放安排出现任何问题。

--胜狮货柜表示，张氏家族为首的太平船务罕见将其持有的41.12%股权全数质押予财务机构，用于取得融资。

**星岛日报**

--英皇系大股东杨受成旗下欧化家俬所属的欧化国际拟主板上市，招股文件显示，集团于截至今年3月底的全年收入按年升6.8%至2.24亿港元，纯利因一次性收益而急升35%至3014.5万港元。

**苹果日报**

--据联交所披露权益显示，赵薇夫妇上周五场外减持其持有的金宝宝全部21亿股股份，套现1.41亿港元，持股一年账面劲蚀4.9亿港元。

**东方日报**

--中植资本国际宣布与总部设于北京的中植资本合作，通过认购可换股债券及股权，对欧洲再生能源企业Building Energy（BE）作出共计约7,000万欧元投资。

--中石化油服公布，预期截至六月底止六个月亏损将按年大幅减少，净亏损料约22.7亿元人民币。

**文汇报**

--支付宝港澳台区总经理李咏诗于记者会表示，上月正式于香港上线的“支付宝HK”发展较预期快，首两星期注册用户数目已逾10万人，料下半年应用程式的注册人数有两位数的增长，未来将增加购买保险产品及缴交费用等功能。

--趁美国未再加息之际，本港有银行为荃湾新盘“海之恋．爱炫美”买家提供H加1.3厘低息贷款，并设现金回赠1.6%，实际按息为1.76厘，较市场普遍息率有近十点子的息差。（完）

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