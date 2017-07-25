《香港报摘》--其他报纸重要消息7月25日

**明报**

--电能宣布豪派160亿港元特别股息，股价连续两个交易日上升。不过，大和发表报告指出，电能对李嘉诚家族而言，重要性正在下降，主要是用于提供资金予长和及长建进行收购，把电能评级下调至＂跑输大市＂，目标价亦降至64.1港元。

**苹果日报**

--据悉，去年底高价投得首块启德住宅地的海航，最近亦在本港就该项目的定期贷款与银行初步接触，有曾参与海航融资的中资银行暗示，在风头火势下未必再参与，虽相信最后融资应无问题，惟息率肯定要上升。

--伟易达主席黄子欣表示，如未来没有重大收购项目，公司将维持约90%派息比率，又指集团一直寻求收购目标，但目前未有实际收购目标可以对外公布。

**星岛日报**

--海航集团昨日向员工的公开信中，首次披露该集团股权结构，令人意外的是，最大单一大股东为美国纽约注册Hainan Cihang Charity Foundation INC.持有29.5%，而非早前董事局主席陈峰所说的境内的海南省慈航基金会，海南省慈航基金会持股22.75%，实际上排名第二；陈峰与王健的个人持股分别为14.98%，并列第三大股东。

**东方日报**

--海通国际积极拓展印度业务，旗下印度子公司日前担任凯雷集团独家财务顾问，计划收购美国通用金融于印度SBI Card持有的26%股份。

**文汇报**

--惠誉发表声明表示，大连万达商业修改与融创中国的资产出售条款后，该公司的信用状况可能有更大的改善。惠誉称，只要万达不会再次大举增加杠杆，万达的＂负面＂评级展望在交易完成后有可能获上调至＂稳定＂。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)