《香港报摘》--其他报纸重要消息7月26日

**明报**

--新世界发展上周二公布私有化旗下新世界百货因未获足够接纳股份，需要延至8月1日才截止接受收购，但昨日却突出奇招，以总作价不多于9,100万港元，入市买入4,550万股新百货，加快私有化进程，以昨日交投情况估计，其购股计划已告完成。

--近年另一活跃港股的沽空机构匿名分析（Anonymous Analytics）是全球黑客组织Anonymous分支，匿名分析负责人接受电邮访问时表明，不会参与沽空活动及从中获利，更对市场指其＂收钱出报告＂力撑瑞声的揣测嗤之以鼻，笑言对市传＂酬金＂达200万美元感诧异。

**苹果日报**

--＂舖王＂邓成波幼子、Stan Group主席邓耀昇透露，计划大力发展酒店业务，未来两年将有4,000间客房投入营运，并有意上市。而其父亲今年更成立两个商舖基金招揽投资者，涉及资产值约50亿港元。

**星岛日报**

--四家公司昨日向联交所递交上市申请，当中俊裕地产拟在主板上市，其余三家拟创业板上市。当中本港政治界艺人袁弥明旗下的弥明生活百货，为继今年1月下旬递交第一次上市申请后，由于申请过了有效期，故再度提出上市申请。

**东方日报**

--继加快新基金申请的认可程序之后，香港证监会再推新措施，加快处理基金在认可后如更改计划等的审批流程，将于8月1日正式生效，试行六个月。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)