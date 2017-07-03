《香港报摘》--其他报纸重要消息7月3日

**明报**

--腾讯宣布，为防止未成年人沉迷游戏，将于7月4日以《王者荣耀》为试点，限制未成年人每天登录时间，小学生限玩1小时。

--中远海运董事副总经理黄天佑表示，未来5年目标实现码头布局“全球化”，冀海外收购能令公司纯利于5年内实现倍增。

**星岛日报**

--为了改善行政立法关系，特首林郑月娥周三即到立法会举行答问大会，并会公布50亿港元教育经常性开支的具体用途，以争取在立法会休会前通过拨款申请，作为她上任后“头炮”政策。

--总结上半年，共有68家公司上市，集资额达536亿港元，按年升23%。中央证券董事总经理锺绦虹表示，第三季将有1至2只经营国际业务的知名企业，在主板上市，期望能够带动下半年新股整体气氛向好。

**苹果日报**

--消息指，证监会于细价股灾后翌日已派员突击上门，到多间同时在暴跌股中持重仓的证券行索取交易纪录，由股评人邓声兴任行政总裁的君阳证券为调查“重中之重”，属少数遭证监连续至少两日“驻守”调查的证券行。

--刚过去的7.1周末假期，接连有新盘开售，带动整个一手住宅市场录逾260伙成交，按周大涨12倍，由新地元朗乡郊新盘独占鳌头。

**东方日报**

--内地婴幼儿奶粉配方注册制明年一月初全面生效，澳优乳业及蒙牛乳业子公司雅士利国际回覆本报查询时透露，目前已提交相关申请，两者均预计下半年可获批核。

--内房股佳源国际控股公布，其持有七成权益的扬州港源以8.9亿元人民币的初始资金收购扬州嘉联的全部股权。

**文汇报**

--中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，今年上半年本地楼市交投相当畅旺，交易金额较2016年同期大幅上升97.1%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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