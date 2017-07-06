《香港报摘》--其他报纸重要消息7月6日

**明报**

--维珍集团创办人、英国著名企业家Richard Branson接受专访时表示，让香港尽可能的维持其独立自主性符合中国政府的利益，总体而言中国政府精于此道，亦从中获益良多；若中国政府能给予香港愈多“自主地位”，香港就将变得愈强劲，而中国亦将因此愈强。

--中华总商会蔡冠深表示，预期11月香港与东盟十国及中国可以落实签署“东盟10+1+1自贸区”协定。

**星岛日报**

--腾讯视频客厅部总经理赵罡指，腾讯将注入更多能量于视频方面，他相信未来视频会走向平台化，会以PC端的多产品优势发挥至OTT平台，但不会参与硬件生产部分。

--标普大中华区企业评级董事总经理李国宜表示，受低息环境及内地资金支持，香港楼价持续上升，但以现水平来看，楼市的投资回报率并不吸引，如果息口上升较预期快，将会对楼价有较大影响。

**苹果日报**

--澳新银行有意放售旗下财富管理子公司，外电引述知情人士透露，投标人名单已缩短至只有友邦保险、大都会人寿及苏黎世保险三间公司，交易价格或超过40亿澳元（折合约237.88亿港元）。

--香港机场管理局公布，截至今年3月底收益升2.4%至186.3亿港元，EBITDA则升4%至128.31亿港元，权益股东应占溢利为82.76亿港元。期内客运量、飞机升降量及货运量齐创新高。

**东方日报**

--北京汽车公布，与戴姆勒签署框架协议，为北京奔驰引进戴姆勒纯电动汽车产品，并建设新能源汽车本地化电池生产和研发能力；北汽、戴姆勒和戴姆勒大中华区投资拟增加对北京奔驰的投资，计划总投资金额约50亿元人民币。

--融创中国公布上半年合约销售额逾1,118亿元人民币，按年增长近九成，全年销售目标已完成超过一半。

**文汇报**

--大摩唱淡内地电讯股，下调联通及中国移动的评级至减持，理由是未来的5G之旅将很“痛苦”，指这两只股份是亚太区电讯股中，最不值得推介的股份。

--嘉里设于上半年的销售已达标，计划8月或9月以现楼形式推售何文田皓畋尚余的600伙单位，市值约130亿港元。（完）

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