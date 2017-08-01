《香港报摘》--其他报纸重要消息8月1日

**明报**

--品质国际公布全年业绩时披露，联交所早于细价股急泻前一个月发信指公司此前集资规模大对股东有重大摊薄影响，且新业务很可能大于原有制造业务，警告品质或变成“现金公司”，会根据上市规则第14.82条，终止其证券买卖。

--“丰盛系”交叉持股，衍生集团公布拟斥资7,311.3万港元向公司股东丰盛控股旗下公司购入南京中生 H股共16.67%权益，相当于南京中生总股本的4.8%。

**星岛日报**

--丽丰控股宣布，伙拍西班牙足球劲旅皇家马德里在珠海横琴设立足球娱乐体验中心，有关的特许协议为期10年，并可选择延期多10年。

--信义玻璃行政总裁兼执行董事董清世表示，预期下半年浮法玻璃毛利率有上升空间，因中国内地房地产发展商项目增长强劲，带动相关浮法玻璃需求上升。

**苹果日报**

--财政司司长陈茂波有份创立的核数师行国富浩华（香港）遭禁止为美国上市公司核数，事关该行不配合美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）就一家美国上市的中国公司调查，拒交该公司的审计文件。

**东方日报**

--联交所近日频频出招，继日前对中国农产品交易供股计划感忧虑后，又根据创业板上市规则第9.14条，决定展开取消中国生物资源上市地位的程序。

--十三集团的澳门“十三第”酒店项目最终未能按贷款契诺要求于昨日最后限期前开幕，据外电报道，酒店7月底开业期限是交通银行向十三集团批出30亿港元贷款的条件。

**文汇报**

--金管局公布负资产住宅按揭贷款的最新调查结果，受访认可机构在今年第二季并无录得任何负资产住宅按揭贷款的个案，亦是连续两季录得零负资产。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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