《香港报摘》--其他报纸重要消息8月2日

**明报**

--港交所行政总裁李小加在网志中提到，计划明年推出一个名为“香港交易所私募市场”的平台，是将使用区块链（Blockchain）技术为早期创业公司及其投资者提供一个股票登记、转让和资讯披露的共用服务平台。

--为加快比特币的交易处理，比特币社区的主流人士同意自7月21日起启动新软件SegWit2x，把现有比特币区块容量由1MB增至2MB，并在周二起不接受未更新的交易。

**星岛日报**

--和记电讯香港高价出售旗下固网业务和记环球电讯（HGC），公司行政总裁胡超文在分析员会议中表示，董事会现阶段正探索不同的资金运用方式，不排除派发特别息的可能性。

--国际指数公司标普杜琼斯指数宣布，反映美股表现的标普1500指数（包括标普500、400及600指数）将不再接受加入双重股权的新股份，市场相信此举与美国科技股Snap发行无投票权股份有关。标普的做法，与港股冀接纳双重股权公司从而引入更多科技公司来港上市的愿望恰恰相反。

**苹果日报**

--连锁米线餐厅“麻酸乐”、“娜多欧陆”及“泰巷”母企倩碧控股昨日递交初步招股文件，拟于创业板上市，由域高融资独家保荐。

--美国奢侈品牌Coach于全球拥有逾900间分店，近年亦在内地、香港及美国开Pop-up store（期间限定店），多一个平台让客户认识品牌。

**东方日报**

--7月再有18家机构获香港证监会发出俗称“九号牌”的资产管理牌照，按年增加八家；继续有曾经任职外资大行和基金的金融高层自立门户。

--新世界发展公布，截至昨日止，就私有化新世界百货中国之现金要约，共接获约82.25%新世界百货股份接纳，因尚未达成收到不少于90%股份有效接纳条件，故提出要约截止日期延长至8月15日，并重申不提高要约价。

**文汇报**

--地产代理监管局公布截至7月底持牌代理有38,042人，较6月37,814人再多228人，增幅0.6%，连续第三个月上升，再创历史新高，惟增幅较上月的1.1%有所收窄。

--会德丰地产常务董事黄光耀表示，启德区沐宁街10号项目及日出康城第五期正在申请预售楼花同意书，分别提供648伙及1,600伙单位。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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