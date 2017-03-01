《香港报摘》--经济日报3月1日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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**头版头条**
--黄竹坑站上盖第一期由中资平保旗下平安不动产及路劲合资财团爆冷投得，平保首度进军香港楼市，预料该项目日后开售尺价逾2.2万港元。
**其他**
--濠赌股银娱及澳博第四季及全年业绩均胜市场预期；银娱表示，濠赌收入今年有望录双位数增长，公司有意拓日本市场。
--监管机构严打围飞（由相熟投资者认购）上市，昨日起招股的四只创业板新股--永顺控股、潪㵆发展、兴铭控股及桦欣控股均有作公开发售，其中潪㵆更是以全公开发售的方式招股。
--政府正就900及1800MHz频谱（主要用作2G通讯）重新指配进行谘询，消息人士估计，今次续牌费用料涉资逾十亿元计。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。