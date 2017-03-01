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货币新闻 | 2017年 3月 1日 星期三 08:42 BJT

《香港报摘》--经济日报3月1日

**头版头条**

--黄竹坑站上盖第一期由中资平保旗下平安不动产及路劲合资财团爆冷投得，平保首度进军香港楼市，预料该项目日后开售尺价逾2.2万港元。

**其他**

--濠赌股银娱及澳博第四季及全年业绩均胜市场预期；银娱表示，濠赌收入今年有望录双位数增长，公司有意拓日本市场。

--监管机构严打围飞（由相熟投资者认购）上市，昨日起招股的四只创业板新股--永顺控股、潪㵆发展、兴铭控股及桦欣控股均有作公开发售，其中潪㵆更是以全公开发售的方式招股。

--政府正就900及1800MHz频谱（主要用作2G通讯）重新指配进行谘询，消息人士估计，今次续牌费用料涉资逾十亿元计。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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