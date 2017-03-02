《香港报摘》--经济日报3月2日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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**头版头条**
--上车盘连环破顶，供楼负担比率升至63%，创出1999年后18年新高，半年间涨8个百分点。
**其他**
--连续两个半月共800亿港元北水涌港的纪录突中断，港股通昨日净走资7.2亿港元。
--市场消息指，内地电讯技术服务公司银河联动信息将入禀香港法院，控告腾讯侵犯其二维码技术专利权，今日将召开记者会解释事件。
--中渝置地宣布斥110.1亿港元现金收购英国伦敦利德贺大楼，为今年以来第二次于英国购置物业；有关交易为英国第二大单一物业交易。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。