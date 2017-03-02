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货币新闻 | 2017年 3月 2日 星期四 08:19 BJT

《香港报摘》--经济日报3月2日

**头版头条**

--上车盘连环破顶，供楼负担比率升至63%，创出1999年后18年新高，半年间涨8个百分点。

**其他**

--连续两个半月共800亿港元北水涌港的纪录突中断，港股通昨日净走资7.2亿港元。

--市场消息指，内地电讯技术服务公司银河联动信息将入禀香港法院，控告腾讯侵犯其二维码技术专利权，今日将召开记者会解释事件。

--中渝置地宣布斥110.1亿港元现金收购英国伦敦利德贺大楼，为今年以来第二次于英国购置物业；有关交易为英国第二大单一物业交易。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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