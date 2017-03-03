《香港报摘》--经济日报3月3日

**头版头条**

--特首候选人林郑月娥称，若成功当选后，房策重点在于土地开拓，会成立专家小组，一年内与市民就开发新土地定下共识，中长期填海造地属无可避免，同时按市民负担能力出售港人首置上车盘。

**其他**

--旅游产品预订平台KLOOK获红杉资本领投注资3,000万美元，KLOOK联合创办人王志豪称，计划于2020年于香港或美国上市。

--为提升银行业操守，金管局正式发出指引，明确指出各银行应由管治、奖励制度，以及检讨机制三方面着手，发展出良好的企业文化，以进一步维护银行及客户利益。

--集友银行新推出人民币半年定期存款息4.5厘，星展及大众亦略加短息，扭转本周初减息潮。（完）

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