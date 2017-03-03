《香港报摘》--经济日报3月3日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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**头版头条**
--特首候选人林郑月娥称，若成功当选后，房策重点在于土地开拓，会成立专家小组，一年内与市民就开发新土地定下共识，中长期填海造地属无可避免，同时按市民负担能力出售港人首置上车盘。
**其他**
--旅游产品预订平台KLOOK获红杉资本领投注资3,000万美元，KLOOK联合创办人王志豪称，计划于2020年于香港或美国上市。
--为提升银行业操守，金管局正式发出指引，明确指出各银行应由管治、奖励制度，以及检讨机制三方面着手，发展出良好的企业文化，以进一步维护银行及客户利益。
--集友银行新推出人民币半年定期存款息4.5厘，星展及大众亦略加短息，扭转本周初减息潮。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。