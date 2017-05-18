《香港报摘》--经济日报5月18日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
**头版头条**
--全球收入称冠手机游戏《王者荣耀》，每日获逾5,000万玩家热捧，推动腾讯相关收入，按年上升57%至单季129亿元人民币。强劲的手游收入成首季业绩远胜预期关键，市场估计手游收入增长期未完，腾讯前景仍值看好。
**其他**
--电视广播（TVB）回购再度延发要约文件。TVB昨公布，拟挑战证监会辖下收购及合并委员会对其回购方案的其中两项裁决，向高等法院提出司法覆核许可。包括1）在没有调整股权下，股东会以大多数赞成通过回购；2）清洗豁免是否获得批准，不应交由股东在股东大会上投票表决。
--九仓拟分拆香港商场等商用物业，主席吴天海称经财务顾问研究技术可行，正筹备推行，料未来数月有相关消息。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。