版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 08:23 BJT

《香港报摘》--经济日报5月18日

**头版头条**

--全球收入称冠手机游戏《王者荣耀》，每日获逾5,000万玩家热捧，推动腾讯相关收入，按年上升57%至单季129亿元人民币。强劲的手游收入成首季业绩远胜预期关键，市场估计手游收入增长期未完，腾讯前景仍值看好。

**其他**

--电视广播（TVB）回购再度延发要约文件。TVB昨公布，拟挑战证监会辖下收购及合并委员会对其回购方案的其中两项裁决，向高等法院提出司法覆核许可。包括1）在没有调整股权下，股东会以大多数赞成通过回购；2）清洗豁免是否获得批准，不应交由股东在股东大会上投票表决。

--九仓拟分拆香港商场等商用物业，主席吴天海称经财务顾问研究技术可行，正筹备推行，料未来数月有相关消息。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐