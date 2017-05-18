《香港报摘》--经济日报5月18日

--全球收入称冠手机游戏《王者荣耀》，每日获逾5,000万玩家热捧，推动腾讯相关收入，按年上升57%至单季129亿元人民币。强劲的手游收入成首季业绩远胜预期关键，市场估计手游收入增长期未完，腾讯前景仍值看好。

--电视广播（TVB）回购再度延发要约文件。TVB昨公布，拟挑战证监会辖下收购及合并委员会对其回购方案的其中两项裁决，向高等法院提出司法覆核许可。包括1）在没有调整股权下，股东会以大多数赞成通过回购；2）清洗豁免是否获得批准，不应交由股东在股东大会上投票表决。