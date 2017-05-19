《香港报摘》--经济日报5月19日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
**头版头条**
--美国政治风险升温，环球避险情绪浓，科网股获利潮一触即发，恒指夜期更一度跌逾百点，大市恐测试25,000点的支持力。投资界忧港股势调整，建议两大攻略自保：换马高息公用股；获利并候低入市。科网股未届低吸时机，惟大行长綫普遍看好腾讯，星展更设目标价336港元。
**其他**
--自行停牌逾一年的长港敦信公布，周三被证监会勒令停牌。证监会指出，长港敦信于2015年年度帐目、业绩公告和公司股份配售及债券配售的公布，有重大失实、不完整或错误引导资料。
--证监上周裁决电视广播（TVB）回购方案时称，发现通讯局或未知悉TVB主要股东Young Lion内所有股东和关系协议。通讯局昨确认，已聘请御用大律师，谨慎审视无綫的股权架构是否符合《广播条例》的要求，同时研究对方有否提交全面资料。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。