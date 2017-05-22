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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 08:11 BJT

《香港报摘》--经济日报5月22日

**头版头条**

--金管局上周五出招收紧按揭，刺激购买力加剧流向一手，加上两大新盘荃湾海之恋及启德天寰均以低市价推售，故过去周末吸引大批准买家参观，两盘3日收逾万张支票。

**其他**

--海航集团香港负责人、集团投资总裁王爽接受本报专访时称，来港投地无意推高价格，最初购入首两幅地皮的“初衷”是希望给员工更好居住环境。

--美图有近四成的股权由上市前投资者所持有，有关的股份将于下月中获解禁，其中最平的一批买入价仅约0.35港元，现已劲赚逾26倍。

--网龙近年大力拓展教育业务，公司副董事长梁念坚认为教育需要改革，长远不再需要教学，而是自学，料家用版教育产品将在今年推出。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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