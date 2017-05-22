《香港报摘》--经济日报5月22日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--金管局上周五出招收紧按揭，刺激购买力加剧流向一手，加上两大新盘荃湾海之恋及启德天寰均以低市价推售，故过去周末吸引大批准买家参观，两盘3日收逾万张支票。
**其他**
--海航集团香港负责人、集团投资总裁王爽接受本报专访时称，来港投地无意推高价格，最初购入首两幅地皮的“初衷”是希望给员工更好居住环境。
--美图有近四成的股权由上市前投资者所持有，有关的股份将于下月中获解禁，其中最平的一批买入价仅约0.35港元，现已劲赚逾26倍。
--网龙近年大力拓展教育业务，公司副董事长梁念坚认为教育需要改革，长远不再需要教学，而是自学，料家用版教育产品将在今年推出。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为